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Dünya Trump’ın sus payı davasında yeni gelişme
Dünya

Trump’ın sus payı davasında yeni gelişme

Yeniakit Publisher
2024-09-06 21:42:00 -
Trump’ın sus payı davasında yeni gelişme

ABD başkan adayı Donald Trump’ın sus payı davasının Yargıcı Juan Merchan, cezanın açıklanmasının 26 Kasım’a ertelendiğini duyurdu.

ABD Başkan adayı Donald Trump’ın yargılandığı sus payı davasında yeni gelişmeler yaşandı. Davanın Yargıcı Juan Merchan, Trump’ın avukatlarının cezanın ertelenmesi talebine cevaben yazdığı mektupta cezanın açıklanmasının 26 Kasım’a ertelendiğini duyurdu. Trump’ın davada 2024 seçimleri sonrasına kadar hüküm giymeyeceğini bildiren Merchan, “Taleple ilgili kararın ertelenmesi ve eğer gerekliyse hüküm verilmesi, mahkemenin herhangi bir siyasi partiye veya herhangi bir makam adayına avantaj ya da dezavantaj sağlamak için herhangi bir karar vereceği yönündeki her türlü düşünceyi ortadan kaldırmalıdır” ifadelerini kullandı.

Merchan ayrıca Yüksek Mahkeme'nin dokunulmazlık kararına karşı Trump'ın kararın iptali talebini de 12 Kasım'da karara bağlayacağını aktardı.

Kaynak: AA

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