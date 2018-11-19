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Trump'ın sözlerine Pakistan'dan zehir zemberek cevap

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın Pakistan'a yönelik sözlerine Başbakan İmran Han, cevap verdi. Han, "Başarısızlığından dolayı Pakistan’ı günah keçisi ilan ediyor" dedi.

19 Kasım 2018 Pazartesi 21:18
Trump'ın sözlerine Pakistan'dan zehir zemberek cevap

Pakistan Başbakanı İmran Han, ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamalarına yanıt olarak ABD'nin Afganistan'daki terörle mücadele operasyonlarının başarısızlığından dolayı Pakistan'ı günah keçisi ilan ettiğini söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, "Pakistan'a artık milyarlarca dolar ödeme yapmayacağız" açıklamasına Pakistan'dan yanıt geldi. Ülkesinin 11 Eylül saldırılarına karışmamasına rağmen ABD'nin yanında terörle mücadele savaşına dahil olduğunu, bu savaşta 75 bin can kaybıyla birlikte ve 123 milyar dolarlık bir kayıp yaşandığını belirten Pakistan Başbakanı İmran Han, ABD'nin mali yardımının ise sadece 20 milyar dolar olduğunu söyledi.

Pakistan Başbakanı Han, ABD'nin Pakistan sınırındaki operasyonlarında maddi zararın yanında milyonlarca insanın yerlerinden edildiğini ifade etti. Han, ABD'nin Afganistan'daki terör savaşında 140 bin kişilik NATO birliği ile 250 bin kişilik Afgan birliğine ve 1 trilyon dolarlık harcamaya rağmen başarısız olduğunu Pakistan'ı günah keçisi ilan etmek yerine, Taliban'ın bugün neden çok daha güçlü olduğuna dair ciddi bir değerlendirme yapması gerektiğini söyledi.

Trump: Ahmaklar

ABD Başkanı Trump katıldığı bir televizyon programında Pakistan'ın terörle mücadele konusunda hiç bir şey yapmadığını belirterek, "Pakistan'a artık milyarlarca dolar ödeme yapmayacağız" ifadelerini kullanmıştı. Trump, "Elbette ki Usame bin Ladin'i çok daha önce yakalamamız gerekirdi. Pakistan'a milyarlarca dolar ödeme yaptık, bize (bin Ladin'in) orada yaşadığını bile söylemediler. Ahmaklar" açıklamasını yapmıştı.

ABD, 11 Eylül 2001 saldırılarının ardından Afganistan, Irak, Pakistan gibi ülkelerin topraklarında Terörle Savaş adı altında sınır ötesi askeri operasyon başlatmıştı.

Haber Tarihi: 19 Kasım 2018 Pazartesi 21:18
  1. Trump
  2. ABD
  3. İmran Han
  4. Pakistan

YORUM YAZ

  • DoktorDoktor1 sa önce
    Küfürist milletleri topyekün BOYKOT. Dijital kültürel materyel BOYKOT
  • ahmet yükselahmet yüksel1 sa önce
    amerika trump eliyle düşeceği cehennem çukurunu kazıyor.Son tekmeyi atmak inşallah müslümanlara nasip olur.
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