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Trump'ın sözleri Avrupa'yı karıştı

Belçika Başbakanı Charles Michel, ABD Başkanı Donald Trump'ın "Avrupa ülkeleri DEAŞ'lı teröristleri yargılasın" çağrısına ilişkin, bu kişilerin Suriye'de kalması ve mümkünse orada yargılanması gerektiğini belirtti.

18 Şubat 2019 Pazartesi 22:44
Trump'ın sözleri Avrupa'yı karıştı

Başkent Brüksel'de basına açıklamalarda bulunan Michel, "Suriye'deki yabancı terörist savaşçılar bölgede tutulmalı ve mümkünse orada yargılanmalı." diye konuştu.

Yabancı terörist savaşçılara ilişkin uluslararası bir tutumun benimsenmesi gerektiğine işaret eden Michel, bu kişiler için özel bir mahkeme de kurulmasının bir seçenek olduğunu dile getirdi.

Michel, konuya ilişkin dün akşam İngiltere Başbakanı Theresa May ile telefonda görüşmüş, Avrupa'nın bu soruna ortak bir tutum benimsemesi gerektiği konusunu gündeme getirmişti.

Suriye ve Irak'ta, Belçika kökenli yaklaşık 500 DEAŞ'lı terörist olduğu düşünülüyor.

Trump çağrı yaptı: Almazsanız bırakmak zorunda kalırız

ABD Başkanı Trump, dün Twitter'dan paylaştığı mesajda, Avrupa ülkelerine, Suriye'de yakalanan Avrupa kökenli DEAŞ militanlarını teslim alarak yargılamaları çağrısında bulunmuş aksi halde teröristleri serbest bırakmak zorunda kalacağını belirtmişti. Trump, "İngiltere, Fransa, Almanya ve diğer Avrupalı müttefiklerden Suriye'de yakaladığımız 800 DEAŞ militanını teslim alarak yargılamasını istiyoruz. DEAŞ çökmek üzere. Hoş olmayan diğer alternatif ise onları serbest bırakmak zorunda kalmak." ifadelerini kullanmıştı. 

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Haber Tarihi: 18 Şubat 2019 Pazartesi 22:44
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