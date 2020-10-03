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Dünya Trump’ın Şöhretler Kaldırımı'ndaki yıldızını kazmayla parçaladı
Dünya

Trump’ın Şöhretler Kaldırımı'ndaki yıldızını kazmayla parçaladı

ABD Başkanı Donald Trump’ın korona virüse yakalandığını duyurmasından kısa bir süre sonra Hollywood Şöhretler Kaldırımı'nda adının yer aldığı yıldıza zarar verildiği duyuruldu.

Yeniakit Publisher
2020-10-03 13:54:00 -
Trump’ın Şöhretler Kaldırımı'ndaki yıldızını kazmayla parçaladı

Guardian'ın haberinde, Los Angeles Polis Teşkilatı'ndan (LAPD) yetkililerin, cuma sabahı ihbar üzerine olay yerine gittiği fakat meseleye dair yapılan açıklamada tahribatın boyutuyla ilgili bilgi verilmediği söylendi.

Hollywood magazininin ünlü sitesi TMZ’de The Incredible Hulk kostümü içindeki bir adamın Trump'ın adının bulunduğu yıldıza kazmayla vurup "tanınmayacak hale gelecek şekilde yok ettiği” aktarıldı.

Trump'ın adının kaldırımdan tamamen silinmiş olduğunu ortaya koyan paylaşılan görüntüler, Los Angeles Polis Teşkilatı (LAPD), yıldızın The Incredible Hulk kostümlü bir kişi tarafından hasar görüp görmediğini doğrulamadı.

Trump'ın koronavirüse yakalanması ve Şöhretler Kaldırımı'ndaki saldırı arasında bir bağlantı bulunup bulunmadığı henüz netlik kazanmadı.

Trump'ın Hollywood yıldızı daha önce de saldırılara maruz kalmıştı. Yıldız, Trump'ın Beyaz Saray'a geçmesi sonrası birçok kez zarar görülürken, Başkan'ın destekçileriyse hasarı ortadan kaldırmaya çalışmıştı.

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