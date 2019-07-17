Trump’ın Savunma Bakan Adayıydı… Esper'den Suriye'deki ABD askerleri için ilk mesaj ABD Başkanı Donald Trump tarafından savunma bakanlığına aday gösterilen Mark Esper, Amerikan askerlerinin Suriye’de kalacağını belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump tarafından savunma bakanlığına aday gösterilen Mark Esper, ABD Senatasu'nda konuştu. ABD Senatosu’na konuşan Esper, “ABD ordusunun bakiye kuvvetleri, DEAŞ'a karşı operasyonu sürdüren çok uluslu bir gücün parçası olarak şimdilik Suriye’nin kuzeydoğusunda kalacak” dedi. Esper, “Operasyonun güvenliği adına asker sayısını ve son tarihleri tartışmayacağım” diye ekledi.

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