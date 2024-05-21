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Dünya Trump’ın sağ kolundan şok itiraf! Trump’ı kazıkladığını itiraf etti
Dünya

Trump’ın sağ kolundan şok itiraf! Trump’ı kazıkladığını itiraf etti

Yeniakit Publisher
2024-05-21 02:39:00 -
Trump’ın sağ kolundan şok itiraf! Trump’ı kazıkladığını itiraf etti

Eski ABD Başkanı Donald Trump’ın eski avukatı ve sağ kolu olan Cohen'den şok bir itiraf geldi. Michael Cohen verdiği ifadede Trump'ın şirketinden para çaldığını itiraf etti.

Trump’ın eski avukatı ve sağ kolu olarak bilinen Michael Cohen, “sus payı” davasında verdiği ifadede, Trump'ın şirketinden para çaldığını itiraf etti. Trump’ın avukatı Todd Blanche ise, Cohen’in tanık olarak güvenilir olmadığını belirterek davanın düşürülmesi talebinde bulundu.

Eski ABD Başkanı Donald Trump’ın ilişki yaşadığı yetişkin film oyuncusu Stormy Daniels'a 2016 başkanlık seçimleri sırasında "sus payı" ödeme suçlamasıyla yargılandığı davaya New York'taki Manhattan Ceza Mahkemesi’nde devam edildi. Mahkeme, bugünkü duruşmada Trump’ın o dönemki sağ kolu olarak da bilinen eski avukatı Michael Cohen’in çapraz sorgusunu sürdürürken, Cohen’in tanık olarak güvenilirliğini sarsabilecek bir gelişme yaşandı. Trump'ın avukatı Todd Blanche tarafından sorgulanan Cohen, Trump Organization şirketinden para çaldığını itiraf etti. Bir teknoloji şirketine yapılan ödemede usulsüzlük yaparak zimmetine para geçirdiğini anlatan Cohen, 50 bin dolarlık borcun yaklaşık 20 bin dolarını nakit olarak kese kağıdı içinde teslim ettiğini, geri kalanını ise sakladığını söyledi. Bunu düşük bir yıllık ikramiye aldığı için yaptığını kaydeden Cohen, "İkramiyedeki düşüş nedeniyle öfkeliydim. Bu yüzden, bunun kendi kendine yardım gibi olduğunu hissettim" dedi. Cohen, Trump’ın avukatı Blanche’in, "Yani Trump Organization’dan para çaldınız. Değil mi?" şeklindeki sorusuna, "Evet" yanıtını verdi.

Trump’ın avukatı davanın düşürülmesini talep etti

Trump’ın avukatı Todd Blanche ise, iddia makamının yeterli delil ortaya koyamadığını ve Cohen’in tanık olarak güvenilir olmadığını iddia ederek davanın düşürülmesi talebinde bulundu. Yargıç Juan Merchan’ın, "Yani benden Bay Cohen'in hukuken güvenilir olmadığına karar vermemi mi istiyorsunuz?" sorusuna "Evet" diye yanıt veren Blanche, Cohen’e ithafen "Onu sadece yalan söylerken yakalamadık sayın yargıç. Buraya yalanlarla dolu bir geçmişle geldi. Bu mahkeme salonunda yemin altında ifade verdi ve yalan söyledi” şeklinde konuştu. Mahkeme, davanın düşürülmesine yönelik talep hakkında daha sonra karar verileceğini açıkladı.

Trump: “Sus payı davası cadı avı”
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Duruşma sonrasında açıklama yapan Trump ise, hakkındaki yargı sürecine dair eleştirilerini yineledi. “Sus payı” davasını "cadı avı" olarak niteleyen Trump, Yargıç Juan Merchan'ın davanın düşürülmesi talebini kabul etmesini umduğunu söyledi. "Bu dava yargıç tarafından düşürülmeli" diyen Trump, bunu yapması halinde Merchan’ın "itibarını geri kazanabileceğini" belirtti.

4 yıl hapis cezası alabilir

Kamuoyunda “sus payı” davası olarak da bilinen davada Trump, ilişki yaşadığı müstehcen film oyuncusu Stormy Daniels'e 2016 başkanlık seçimleri öncesinde “sus payı” ödemek ve ödemeyi örtbas etmek için resmi kayıtlarda tahrifat yapmakla suçlanıyor. Trump'ın ABD tarihinde bir ceza davasında yargılanan ilk eski ABD Başkanı olması nedeniyle önem taşıyan dava sonunda Trump’ın 4 yıla kadar hapis cezası alabileceği belirtiliyor.

Kaynak: İHA 

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