0553 313 94 23

Trump'ın politikası PKK'yı yaktı! Hain Murat Karayılan’dan açıklama geldi

Terör örgütü PKK'nın elebaşlarından kalleş Murat Karayılan, ABD Başkanı Donald Trump'a yalan söylendiğini Suriye sınırından Türkiye'ye zarar verilmediğini söylerek, çaresizlikten Amerikan askerlerinin yeniden bölgeye gelmesinin en doğru politika olacağını belirtti.

13 Ekim 2019 Pazar 14:18
Trump'ın politikası PKK'yı yaktı! Hain Murat Karayılan’dan açıklama geldi

Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine yönelik düzenlediği operasyon öncesinde Amerikan askerlerinin Başkan Donald Trump'ın talimatıyla bölgeden çekilmesi, terör örgütünde büyük bir şok meydana getirdi.

Türk askeri karşısına çaresiz kalan YPG'li teröristler, kazdıkları hendeklerde etkisiz hale getiriliyor.

YPG'nin verdiği kayıpların günden güne artması üzerine Kandil'den açıklama üzerine açıklama gelmeye başladı.

Ölü her YPG’liden Trump sorumlu

PKK'nın elebaşlarından kalleş Karayılan">Murat Karayılan, öldürülen her YPG'liden ABD Başkanı Donald Trump'ın sorumlu olduğunu söylemişti.

İkinci açıklama

Karayılan, bir açıklama daha yaparak Trump'a seslendi.

Trump'a doğru olmayan bilgilerin verildiğini savunan teröristbaşı, Suriye'nin kuzeyinden Türkiye'ye bir tek mermi sıkılmadığı yalanını söyledi.

ABD Başkanı Trump'ın yanlış bir politika izlediğini savunan PKK elebaşı, Amerikan askerlerinin yeniden bölgeye gelmesinin en doğru politika olacağını söyledi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 13 Ekim 2019 Pazar 14:18
  1. Türkiye
  2. Suriye
  3. Amerikan askerleri
  4. YPG
  5. Kandil
  6. Donald Trump
  7. PKK
  8. Murat Karayılan
  9. Barış Pınarı Harekatı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Erdoğan, öldürülen terörist sayısını açıkladı
    1. Erdoğan, öldürülen terörist sayısını..
    2. Türkiye'den Avrupa'ya 'PKK eylemlerine..
    3. Ahmet Hakan’dan Kılıçdaroğlu’na flaş..
    4. Trabzonspor'dan Abdulkadir Parmak..
    5. Barış Pınarı Harekatı dünyaya..
    6. Erdoğan'dan Merkel'e rest: NATO'ya..
    7. Fransızları korku sardı!
    8. Gıdada hileli ürün üretiminde korkunç..
    9. Yurt dışına çıkmaya çalışan İran..
    10. Türkiye'nin harekatı devam ederken..
    11. Tel Abyad tamamen PKK/PYD'den temizlendi
    12. Feyzioğlu o raporu hatırlattı: Bu..
    13. Mustafa Akıncı’ya tepkiler yağdı!
    14. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Barış Pınarı..
    15. TOBB’dan dünyaya 'Barış Pınarı..
    16. Eşinden boşanmasını böyle kutladı!
    17. Şimdi PKK düşünsün! TSK'dan dikkat..
    18. Türk ordusundan Suriye operasyonu için..
    19. Erdoğan'ın çağrısıyla başlaşmıştı! O..
    20. PKK'dan kaçan 24 terörist teslim oldu
    21. Mustafa Akıncı'ya "özür dile" çağrısı
    22. Trump'ın politikası PKK'yı yaktı! Hain..
    23. Savaş UFO'su için tarih belli oldu
    24. Yüksek Seçim Kurulu personel alımı..
    25. Yüksek Seçim Kurulu personel alımı..
    26. HDP'li eski İlçe Başkanı tutuklandı
    27. Teröristlerden temizlenen köy sayısı..
    28. Azılı İslam düşmanı ırkçı Wilders yine..
    29. Hakkari'de "özel güvenlik bölgesi" ilanı
    30. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a duyduğu..
    İpini koparan casus Brunson zırvaladı: 2016'da gördüğüm rüya gerçek oldu
    İpini koparan casus Brunson zırvaladı: 2016'da gördüğüm rüya gerçek oldu
    Putin, Suriye'den çekilme şartını dünyaya duyurdu
    Putin, Suriye'den çekilme şartını dünyaya duyurdu
    AK Parti’den komedyen Cem Yılmaz’a sert tepki: Kimse senden para istemiyor
    AK Parti’den komedyen Cem Yılmaz’a sert tepki: Kimse senden para istemiyor
    Kılıçdaroğlu yine devleti suçladı! 'O kurumdan belli kişiler...'
    Kılıçdaroğlu yine devleti suçladı! 'O kurumdan belli kişiler...'
    İtalyanların Türkiye açıklaması Rumları paniğe soktu
    İtalyanların Türkiye açıklaması Rumları paniğe soktu

    Günün Karikatürü

    13 Ekim 2019
    Takke düştü kel göründü! Siyonistlerden YPG’ye silah sevkiyatı
    Takke düştü kel göründü! Siyonistlerden YPG’ye silah sevkiyatı
    Bulgaristan'dan AB'ye sert tepki: Türkiye'ye saldırmayı bırakın!
    Bulgaristan'dan AB'ye sert tepki: Türkiye'ye saldırmayı bırakın!