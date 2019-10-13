Trump'ın politikası PKK'yı yaktı! Hain Murat Karayılan’dan açıklama geldi Terör örgütü PKK'nın elebaşlarından kalleş Murat Karayılan, ABD Başkanı Donald Trump'a yalan söylendiğini Suriye sınırından Türkiye'ye zarar verilmediğini söylerek, çaresizlikten Amerikan askerlerinin yeniden bölgeye gelmesinin en doğru politika olacağını belirtti.

Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine yönelik düzenlediği operasyon öncesinde Amerikan askerlerinin Başkan Donald Trump'ın talimatıyla bölgeden çekilmesi, terör örgütünde büyük bir şok meydana getirdi. Türk askeri karşısına çaresiz kalan YPG'li teröristler, kazdıkları hendeklerde etkisiz hale getiriliyor. YPG'nin verdiği kayıpların günden güne artması üzerine Kandil'den açıklama üzerine açıklama gelmeye başladı. Ölü her YPG’liden Trump sorumlu PKK'nın elebaşlarından kalleş Karayılan">Murat Karayılan, öldürülen her YPG'liden ABD Başkanı Donald Trump'ın sorumlu olduğunu söylemişti. İkinci açıklama Karayılan, bir açıklama daha yaparak Trump'a seslendi. Trump'a doğru olmayan bilgilerin verildiğini savunan teröristbaşı, Suriye'nin kuzeyinden Türkiye'ye bir tek mermi sıkılmadığı yalanını söyledi. ABD Başkanı Trump'ın yanlış bir politika izlediğini savunan PKK elebaşı, Amerikan askerlerinin yeniden bölgeye gelmesinin en doğru politika olacağını söyledi.

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