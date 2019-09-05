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Trump’ın Ortadoğu Özel Temsilcisi Greenblat görevinden istifa etti

ABD Başkanı Donald Trump’ın Ortadoğu Özel Temsilcisi Jason Greenblat görevinden istifa etti.

05 Eylül 2019 Perşembe 19:55
Trump’ın Ortadoğu Özel Temsilcisi Greenblat görevinden istifa etti

ABD Başkanı Donald Trump’ın Ortadoğu Özel Temsilcisi Jason Greenblat görevinden istifa etti.



ABD Başkanı Donald Trump, Twitter hesabı üzerinden Greenblat’ın istifasını doğrulayarak, "Yönetimimde neredeyse 3 yıl sonra, Jason Greenblatt özel sektörde çalışmaya devam edecek. Jason sadık, harika bir arkadaş ve fantastik bir avukat olmuştur.İsrail’e bağlılığı ve İsrail ile Filistinliler arasında barış arayışı unutulmayacak. Teşekkürler Jason" dedi.

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Haber Tarihi: 05 Eylül 2019 Perşembe 19:55
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