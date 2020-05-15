‘Trump’ın ölüm saati’ Times Meydanı’nda

New York Times Meydanı’na Covid-19 nedeniyle ölenlerin sayılarını gösteren pano asıldı. Ödüllü yönetmen Eugene Jarecki ise panoya korona virüse karşı yeterli önlem almamakla eleştirilen ABD Başkanı Donald ‘Trump’ın ölüm saati’ adını verdi.

Emmy ve Peabody ödüllü yönetmen Eugene Jarecki tarafından New York’taki Times Meydanı’na asılan panoya ‘’Trump’ın Ölüm Saati’’ adı verildi. Jarecki, asılan panonun korana virüs pandemisini umursamayan Trump ve ekibinin insan hayatındaki maliyetini gösterdiğini söyledi.

Korona virüs sürecinde hayatını kaybeden insanların sorumlusunun Trump olduğunu söyleyen Jarecki, Trump’ın küçük siyasi kavgalar ve tahminler yaparak süreci başında umursamadığını aktardı.

2 Mart’ta ABD’de sadece 2 ölümün ve 80 vakanın olduğunu belirten epidemiyologlar, eğer Mart ayında yeterli seviyede önlemler alınsaydı ABD’nin şu anki ölüm tablosu üzerinde önemli ölçüde etki ederek daha az ölümlerin yaşanabileceği üzerinde duruyor.