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Dünya

"Trump'ın Ölüm Saati" meydana asıldı

New York'ta ölümcül koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybedenleri sayan ve yeterli önlem almamakla eleştirilen ABD Başkanı Donald Trump'ı sorumlu tutan bir pano asıldı.

Yeniakit Publisher
2020-05-15 09:26:00 - 2020-05-15 09:28:42
"Trump'ın Ölüm Saati" meydana asıldı

Film yapımcısı Eugene Jarecki tarafından Times Meydanı'na kurulan panoya, ''Trump Ölüm Saati'' adı verildi.

Jarecki, Washington Post gazetesinde kaleme aldığı yazısında, ''Bırakın rakamlar konuşsun.'' değerlendirmesinde bulundu.

Kovid-19 ölümlerinden, yeterince önlem almayan ABD Başkanı Donald Trump'ı sorumlu tutan Jarecki, ''Bu acı unutulamaz. Bugün itibarıyla on binlerce Amerikalı, yönetimin daha önce harekete geçmemesi ve başarısızlığı yüzünden hayatını kaybetti.'' ifadelerini kullandı.

ABD'de son durum

Çin'den tüm dünyaya yayılan ölümcül virüsün en çok zarar verdiği ülke konumunda bulunan ABD'de hayatını kaybedenlerin sayısı 86 bini aştı.

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