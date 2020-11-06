Trump'ın oğlundan topyekün savaş çağrısı: Bu pisliği temizlemenin zamanı geldi

ABD'de 3 Kasım'da gerçekleştirilen başkanlık seçimlerinin sonucu henüz kesinleşmedi. Demokratların başkan adayı Joe Biden Beyaz Saray'a adım adım yaklaşırken, seçimlerde istediği başarıyı gösteremeyen mevcut başkan Donald Trump Biden'ın gerisinde kaldı.

"ABD'nin geleceği için en iyisi Trump'ın topyekün savaşa girmesi olur"

3 Kasım'dan bugüne kadar sürekli olarak usulsüzlük yapıldığı iddiasında bulunan Trump'a oğlu Donald Trump Jr.'dan destek geldi. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Trump, "Amerika'nın geleceği için en iyisi, Donald Trump'ın tüm hileyi, tüm dolandırıcılığı ortaya çıkarmak için topyekün bir savaşa girmesi olur" ifadelerini kullandı.

"Bu pisliği temizlemenin zamanı geldi"

Donald Trump Jr. açıklamalarının devamında, "Bu pisliği temizlemenin ve muz cumhuriyetine benzememenin zamanı geldi" dedi.

Twitter erişimi kısıtladı

Trump Jr. yayınladığı savaş mesajı, kısa süre içinde Twitter tarafından sakıncalı bulunarak yanıltıcı olduğu gerekçesiyle gizlendi. Öte yandan Trump'ın usulsüzlük iddiaları henüz hiçbir temele dayandırılamadı.