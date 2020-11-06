Trump'ın oğlundan topyekün savaş çağrısı: Bu pisliği temizlemenin zamanı geldi
ABD'de gerçekleştirilen başkanlık seçimlerinde rakibi Joe Biden'ın gerisinde kalan Donald Trump, seçimde usulsüzlük olduğunu iddia etti. Trump'ın oğlu da seçimlerde usulsüzlük olduğu iddiasında bulunarak topyekün savaş çağrısı yaptı ve "Bu pisliği temizlemenin ve muz cumhuriyetine benzememenin zamanı geldi" dedi.
ABD'de 3 Kasım'da gerçekleştirilen başkanlık seçimlerinin sonucu henüz kesinleşmedi. Demokratların başkan adayı Joe Biden Beyaz Saray'a adım adım yaklaşırken, seçimlerde istediği başarıyı gösteremeyen mevcut başkan Donald Trump Biden'ın gerisinde kaldı.
"ABD'nin geleceği için en iyisi Trump'ın topyekün savaşa girmesi olur"
3 Kasım'dan bugüne kadar sürekli olarak usulsüzlük yapıldığı iddiasında bulunan Trump'a oğlu Donald Trump Jr.'dan destek geldi. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Trump, "Amerika'nın geleceği için en iyisi, Donald Trump'ın tüm hileyi, tüm dolandırıcılığı ortaya çıkarmak için topyekün bir savaşa girmesi olur" ifadelerini kullandı.
"Bu pisliği temizlemenin zamanı geldi"
Donald Trump Jr. açıklamalarının devamında, "Bu pisliği temizlemenin ve muz cumhuriyetine benzememenin zamanı geldi" dedi.
Twitter erişimi kısıtladı
Trump Jr. yayınladığı savaş mesajı, kısa süre içinde Twitter tarafından sakıncalı bulunarak yanıltıcı olduğu gerekçesiyle gizlendi. Öte yandan Trump'ın usulsüzlük iddiaları henüz hiçbir temele dayandırılamadı.