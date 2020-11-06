Trump'ın oğlu tehdit etti! 'Trump savaşacak'

ABD'de yapılan 59. Başkanlık seçimlerine ilişkin açıklamalarda bulunan hile yapıldığını iddia etti. Cumhuriyetçi Parti oylarının çalındığını iddia eden, ABD Başkanı Donald Trump'ın oğlu Donald John "Don" Trump Jr. Babası Donald Trump için de savaşı sonuna kadar sürdürmesini istedi.

Trump'ın oğlu, "Son oyların yüzde yüzü Biden'a gitti. Kimse buna inanmıyor. Şeffaflığa ihtiyacımız var Donald Trump bir savaşçıdır. Herkes Georgia'ya gelecek. Bu saçmalığı yakından takip edeceğiz medya artık tamamen çıldırmış durumda, Trump bununla savaşacak. Burası bir muz Cumhuriyeti değil, Burda olan şey başka yerde olsa herkes çıldırmıştı. Demokrasi böyle işlemez. Trump gelip bu şeffaflık kapısını açacak." dedi.