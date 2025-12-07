  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

7 Aralık 2025: Günün Âyet ve Hadisi

24 il için sarı kodlu uyarı: Kar ve sağanak bekleniyor

Güney Afrika, Filistinlilerin istismarını engellemek için 90 günlük vize muafiyetini kaldırdı

Savaş uçaklarıyla ilgili gündeme gelen iş birliği kararı: İki dev şirket görüşüyor

2026 Dünya Kupası'na gidersek maç programımız belli oldu: İşte statlar ve saatler

Tutuklu başkan apar topar hastaneye kaldırıldı! Cezaevinde fenalaştı

Polonya Dışişleri Bakanı 'AB lağvedilmeli" diyen Musk'a "Mars'a git' yanıtını verdi

Trump bastırdı Herzog geri adım atmadı! İsrail egemenlik resti çekti!

Prof. Dr. Cihangir Kaymaz’ın sözleşmesi yenilenmedi: Dünyaca tanınan kardiyolog için hastalar ve öğrenciler harekete geçti

İstanbul derbisinde puanlar bölüşüldü
Dünya Trump’ın oğlu ağzındaki baklayı çıkardı: Bize ne ölen Ukraynalılardan!
Dünya

Trump’ın oğlu ağzındaki baklayı çıkardı: Bize ne ölen Ukraynalılardan!

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
Trump’ın oğlu ağzındaki baklayı çıkardı: Bize ne ölen Ukraynalılardan!

Batı dünyası gerçek yüzünü bir kez daha gösterdi. Rusya ile Ukrayna arasında yıllardır devam eden ve binlerce insanın ölümüne neden olan savaş için ABD Başkanı Donald Trump'ın oğlu Donald Trump Jr, Amerikan halkının Ukrayna meselesini öncelikli görmediğini ve ABD'nin artık Ukrayna için "çek defterli bir aptal" olmadığını söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın oğlu Donald Trump Jr, Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan savaş için ağzından baklayı çıkardı. Oğul Trump, Amerikan halkının Ukrayna meselesini öncelikli görmediğini ve ABD'nin artık Ukrayna için "çek defterli bir aptal" olmadığını söyledi.

Trump, Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen 23. Doha Forumu kapsamında düzenlenen oturuma konuşmacı olarak katıldı.

Babası Trump'ın seçildiğinde 3. Dünya Savaşı'nı başlatacağının söylendiğini belirten Trump Jr, babasının bunu yapmak yerine birçok yerde savaşları durdurmak için çalıştığını dile getirdi.

Trump Jr, ABD'nin önceliğinin ABD'de yatırım yapmak olduğunu vurgulayarak, bunu yaparken Çin ile değerli mineraller konusundaki rekabeti de bırakmayacaklarını vurguladı.

Gazze'de barış görüşmeleri sürecinde Katar'ın kendileriyle yaptığı işbirliğini öven Trump Jr, bu ülkenin kendi reklamını yapmak yerine müttefiklerine sahip çıktığını söyledi.

Trump Jr, ABD'nin Gazze'nin yeniden inşası sürecinde yer alıp almayacağına dair bir soruya ise "Olabilir, babam dünya tarihinde en iyi inşaat danışmanı ancak ABD'de hiç kimse bunun sorumluluğunu tek başımıza almamızı istemez." diye konuştu.

“UKRAYNA, AMERİKAN HALKI İÇİN ÖNCELİK DEĞİL”

Ukrayna konusunda bugüne kadar binlerce kişi ile bir araya geldiğini belirten Trump, "Sorduğum 100 binlerce kişiden hiç kimse Ukrayna'nın ilk 3 meselemizden biri olduğunu söylemedi, sadece 3'ü Ukrayna'nın ilk 10'umuzdaki meselelerden biri olduğunu söyledi." diye konuştu.

Trump Jr, Ukrayna'da barış istediklerini belirterek, Avrupa'yı da daha fazla sorumluluk almaya çağırdı.

Ukrayna'daki yolsuzluklara da değinen Trump Jr, " ABD, eski günlerdeki gibi elinde çek defteri olan bir aptal olmayacak." diye konuştu.

Trump Jr, Karayipler'de uyuşturucu kaçakçılığına yönelik düzenledikleri operasyonların şu an kendileri için daha öncelikli olduğunu söyledi.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23