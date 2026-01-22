Trump’ın o ülkeyi zorla alma planı! Güç kullanmayacağım

  • İSTANBUL
Danimarka Dışişleri Bakanı Lars Lokke Rasmussen, ABD Başkanı Donald Trump’ın Grönland’ı zorla ele geçirme planından vazgeçmesini memnuniyetle karşıladıklarını açıkladı. Rasmussen, Arktik bölgesindeki güvenlik endişeleri için diyaloğa açık olduklarını ancak Danimarka Krallığı’nın kırmızı çizgilerinin korunması gerektiğini vurguladı.

ABD Başkanı Donald Trump’ın Grönland’a yönelik askeri güç kullanma tehdidinden vazgeçmesi ve ticaret savaşını durdurma kararı, Danimarka cephesinde olumlu yankı buldu. Dışişleri Bakanı Rasmussen, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Müzakere için kırmızı çizgi şartı

"Şimdi oturalım ve Danimarka Krallığı’nın kırmızı çizgilerine saygı duyarken, Amerika'nın Arktik bölgesindeki güvenlik endişelerini nasıl giderebileceğimizi bulalım."

Trump: Güç kullanmayacağım

WEF (Dünya Ekonomik Forumu) kapsamında Davos’ta konuşan Donald Trump, Grönland’ı elde etme hedefleriyle ilgili olarak, "Güç kullanabiliriz ama bunu yapmayacağım. Şimdi herkes rahat bir nefes alabilir," diyerek gerilimi düşüren bir mesaj vermişti.

Gümrük tarifeleri askıya alındı

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile bir araya gelen Trump, Arktik bölgesine ilişkin yapıcı bir mutabakat çerçevesi oluşturulduğunu duyurdu. Bu gelişme paralelinde, 1 Şubat’ta yürürlüğe girmesi beklenen yeni gümrük tarifelerinin uygulanmayacağı açıklandı.

