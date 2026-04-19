  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
'Burada yağmaz' demeyin! Meteorolojiden acil sağanak yağış uyarısı! Gençliği zehirleyen sözde şarkıcılara Selma Savcı’dan sert tepki: "Müzik değil, ahlaksızlık yapılıyor” Başkan Özbek şampiyonluk yolunda kesenin ağzını açtı! İBB soytarılığı! Ali Karahasanoğlu’ndan İBB’ye "Yerebatan" tepkisi CHP'li belediyeye yönelik rüşvet soruşturmasında şok detaylar! 'Ne kadar yonttular seni? 6,5 milyon dolar' Küresel piyasalarda jeopolitik sakinlik: Dolar geriledi, gözler Fed’e çevrildi Aziz Yıldırım o oyuncuyu resmen hedef gösterdi! AK Parti'den Özgür Özel'e sert tepki: "Gayrimilli savrulma ve siyasi ahlaksızlık" El Salvador'dan Türk yatırımcısına enerji daveti: Jeotermalde iş birliği zamanı Belediye Başkanı Gonca Aras'a saldırı düzenleyen çocuk çatıdan düşerek öldü!
Trump'ın nükleer tehditlerine Pezeşkiyan'dan cevap: Asıl terörü siz estiriyorsunuz
Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Trump'ın nükleer tehditlerine Pezeşkiyan'dan cevap: Asıl terörü siz estiriyorsunuz

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, bölgede terör estiren siyonist katil İsrail ve küresel zorba ABD’nin saldırganlığına karşı birlik çağrısı yaptı. Tahran’ın savaşı başlatan taraf olmadığını vurgulayan Pezeşkiyan, Donald Trump’ın nükleer faaliyetlere yönelik asılsız iddialarına sert tepki göstererek, asıl terörü kendilerinin estirdiğini belirterek ülkesinin haklarını savunmaya devam edeceklerini ilan etti.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, savaş peşinde olmadıklarını, ülkesinin haklarını talep ettiklerini ve savaşı onurlu bir şekilde sona erdirmeye çalıştıklarını söyledi.

İranlı Öğrenciler Haber Ajansına (ISNA) göre Pezeşkiyan, Spor ve Gençlik Bakanlığında gerçekleştirdiği denetimler sırasında açıklamalarda bulundu.

Ülkede yönetime yönelik eleştirileri görmezden gelmediklerini ve kabul ettiklerini belirten Pezeşkiyan, ancak ABD-İsrail saldırılarına karşı toplumun birlik ve beraberlik içerisinde olması gerektiğini ifade etti. Pezeşkiyan, ABD ve İsrail'in bölgede terör estirdiğini vurguladı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'ın nükleer faaliyetlerini engelleme çabalarının geçerli bir dayanağı bulunmadığını söyleyen Pezeşkiyan, "Savaş peşinde değiliz, haklarımızı talep ediyoruz." dedi.

Pezeşkiyan Tahran yönetiminin savaşı başlatan taraf olmadığını ve onurlu bir şekilde savaşı bitirmeye çalıştıklarını dile getirdi.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23