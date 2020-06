Trump'ın 'müstehcen ve rahatsız edici' kitabı görücüye çıkıyor

ABD’nin First Lady’si Melania Trump hakkında kaleme alınan ve gelecek hafta yayımlanacak bir kitap, Donald Trump ile evliliklerinde dikkat çekici detaylara yer vermiş ve gündem olmuştu. Ancak daha ilk kitap daha yayımlanmadan, Trump'ı zora sokacak bir kitabın daha çıkacağı açıklandı. ABD Başkanı'nın yeğeni tarafında kaleme alınan kitap, Trump'ın şüpheli vergi işlerine ve 'rahatsız edici' hikayelerine yer verecek.

ABD başkanı Donald Trump ve eşi Melania Trump'ın arasındaki ilişkiye dair gerçekleri anlatan yeni bir kitap gelecek hafta yayımlanacağı açıklanmıştı.

Washington Post gazetesi muhabirlerinden Mary Jordan tarafından yazılan 'Anlaşma Sanatı: Melania Trump’ın Anlatılmamış Hikâyesi' adlı kitap ABD Başkanı'nın eşini aldatması ve Melania Trump'ın First Lady'lik rolüne bakışına şaşırtan detaylarla yer vermişti.

Bu kitabın yankıları daha bitmeden Trump'ı zora sokacak bir kitap daha açıklandı. Yazarı ise bu kez ABD Başkanı'nın yakından bir isim: yeğeni Mary L. Trump.

ABD Başkanı'nın ölen ağabeyi Fred Trump Jr’in kızı olan Mary Trump'ın, Too Much and Never Enough adlı kitabında amcasının 'rahatsız edici ve müstehcen' hikayelerini anlatacak.

Mary Trump’ın, kitabında ABD Başkanı'nın 90'lardaki 'şüpheli vergi planları'na dair detayları da ortaya koyması bekleniyor.

Mary Trump kitabında, amcasının kalp krizi geçirip hayatını kaybeden babasının ölümünde rolü olduğunu da öne sürdü.

Kitabın Cumhuriyet Ulusal Konvansiyonu’ndan birkaç hafta önce, Ağustos’ta yayımlanması bekleniyor.