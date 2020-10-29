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Aktüel Trump'ın miting alanı üzerinde uçan özel uçak hava sahası dışına çıkarıldı
Aktüel

Trump'ın miting alanı üzerinde uçan özel uçak hava sahası dışına çıkarıldı

Yeniakit Publisher
2020-10-29 04:31:30 -
Trump'ın miting alanı üzerinde uçan özel uçak hava sahası dışına çıkarıldı

WASHINGTON (AA) - ABD Başkanı Donald Trump'ın Arizona eyaletindeki seçim mitingi nedeniyle getirilen uçuş kısıtlamasına uymayan özel uçak, ABD F-16'sının müdahalesiyle hava sahası dışına çıkarıldı.

Kuzey Amerika Hava Savunma Komutanlığından (NORAD) yapılan açıklamada, "NORAD'a bağlı F-16 uçağı, yerel saatle 14.00’te Arizona’nın Bullhead kentinde geçici uçuş kısıtlaması getirilen hava sahasına, Hava Trafik Kontrol Merkezi'ne haber vermeden giren ve gerekli güvenlik kleransı bulunmayan bir sivil uçağa müdahale etti." ifadeleri kullanıldı.

Söz konusu uçağın, başta uyarılara yanıt vermediği, daha sonra ise NORAD uçağı sinyal gönderince telsiz üzerinden yanıt verdiği belirtilen açıklamada, uçağın olay büyümeden kısıtlama alanının dışına çıkarıldığı kaydedildi.

Söz konusu saatlerde Bullhead kentinde seçim mitingi yapan ABD Başkanı Trump, uçağın sesini duyunca konuşmasına ara verdi, daha sonra F-35 olarak tanımladığı uçağın sesi için "Bu sesi seviyorum." ifadesini kullandı.

Öte yandan Trump'ın, o sırada F-16 uçağının neden oradan geçtiğinden haberi olmadığı belirtildi.

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