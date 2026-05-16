HAMAS'tan Smotrich'e tepki

HAMAS, siyonist rejim Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'in işgal altındaki Batı Şeria'da on binlerce yeni yerleşim birimi inşa etmeye yönelik planlarına ilişkin yaptığı açıklamaları kınadı.

Yapılan açıklamada, söz konusu politikaların siyonist rejimin gerçek yüzünü ortaya koyduğu ve bunun "sömürgeci, ilhakçı, apartheid ve ayrımcı bir yönetim" anlayışının devamı olduğu vurgulandı.

HAMAS, bu politikaların Filistin topraklarının gasbedilmesi, yerleşimlerin genişletilmesi ve Filistin varlığının sistematik şekilde kuşatılması anlamına geldiğini belirtti.

"Yerleşimler meşruiyet kazandırmaz"

Açıklamada, yerleşim faaliyetlerinin siyonist rejime hiçbir şekilde meşruiyet kazandırmayacağı vurgulandı.

HAMAS, işgal ve ilhak projelerinin Filistin halkının iradesini kırmaya ya da halkı topraklarından koparmaya asla güç yetiremeyeceğini ifade etti.

Filistin halkının kendi topraklarına bağlılığını sürdüreceği ve "direniş ve kararlılık" çizgisinden geri adım atmayacağı kaydedildi.

HAMAS, Filistin halkına işgalciler ve yerleşimciler karşısında mücadelenin artırılması çağrısında bulundu.

Açıklamada, saldırıya uğrayan köy ve beldelerde varlığın güçlendirilmesi, direnişin artırılması ve sahadaki dayanışmanın genişletilmesi gerektiği ifade edildi.

Uluslararası topluma çağrı

HAMAS ayrıca uluslararası topluma da çağrıda bulundu.

Açıklamada, sessizlik ve suç ortaklığı politikasına son verilmesi gerektiği, yerleşim ve ilhak suçlarına karşı acil adım atılması ve siyonist rejimin işlediği ihlallerden dolayı hesap vermesi gerektiği vurgulandı.

Filistin toprakları ve kutsal mekânlara yönelik saldırıların durdurulması için uluslararası mekanizmaların devreye sokulması istendi.