İnfiale neden olan yıkıma CHP'den komik savunma New York'un kalbinde Türk bayrağı dalgalandı! Dev yürüyüş öncesi büyük coşku yaşandı! "Milletvekilinin oğlu okulu silahla bastı" iddiası! Başsavcılıktan flaş açıklama 9 ilde tarihi operasyon: Bakan Ersoy'dan kaçakçılıkla mücadele mesajı: "Bu topraklara ait olan bu topraklarda kalacak" ABD duyurdu! Ateşkes 45 gün uzatıldı Kurtulmuş'tan terör örgütüne son ihtar geldi! Silah bırakmaktan başka çareleri kalmadı! CHP'li başkan hakkında hapis istemi Giden mühendisler Türkiye için teker teker geri dönüyor! Tersine beyin göçünde rekor başvuru! BM'den İsrail'e sert Suriye uyarısı! Egemenlik ihlallerine ve askeri zorbalığa son verin! İspanya'nın Eurovision'dan çekilme kararı! Başbakan Sanchez'den "tarihin doğru tarafındayız" mesajı!
Avrupa Danimarka’da İsrail’e Silah Taşıyan Şirkete Protesto
Danimarka’da İsrail’e Silah Taşıyan Şirkete Protesto

Danimarka’da İsrail’e Silah Taşıyan Şirkete Protesto

Danimarka’nın başkenti Kopenhag’da, Gazze’deki saldırılar nedeniyle İsrail’e silah taşıdığı iddia edilen nakliye şirketi Maersk önünde düzenlenen protestoya polis sert şekilde müdahale etti. Aktivistlere köpek ve coplarla müdahale edildiği bildirildi.

“İsrail’e Askeri Teçhizat Taşınıyor” İddiası

Danimarkalı çevre grubu Yeşil Gençlik Hareketi tarafından yapılan açıklamada, Maersk şirketinin İsrail’e askeri ekipman taşıdığı gerekçesiyle protesto düzenlendiği belirtildi. Açıklamada, İsrail’in Gazze’de işlediği saldırıların “soykırım” niteliği taşıdığı savunularak, bu sevkiyatların söz konusu saldırılara destek anlamına geldiği ifade edildi.

 

Polis Köpek ve Coplarla Müdahale Etti

Şirket binası önünde toplanan 100’den fazla aktivistin polis müdahalesiyle karşılaştığı aktarıldı. Göstericiler, güvenlik güçlerinin protestoculara köpek ve coplarla müdahale ettiğini öne sürdü. Olay sırasında arbede yaşanırken, çok sayıda göstericinin gözaltına alındığı belirtildi.

Greta Thunberg de Gösteriye Katıldı

Danimarka basınında yer alan haberlere göre, İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg de protestoya katılan isimler arasında yer aldı. Yetkililerin, gösteriye katılan 20 kişi hakkında dava açtığı bildirildi.

Danwatch Raporu Gündem Olmuştu

Danimarka merkezli araştırmacı medya kuruluşu Danwatch tarafından yayımlanan araştırmada, Maersk’e ait 14 farklı konteyner gemisinin Ekim 2023 ile Eylül 2024 arasında İsrail’e 43 kez binlerce ton askeri teçhizat taşıdığı iddia edilmişti.

 

Aslında bu haber;

-Devlet politikaları bazında Batı’nın İsrail’i desteklediğini ve soykırımı onayladığını
-halklar bazında ise insanların Filistin halkının haklı davasına sahip çıktıklarını açık ve net bir şekilde ortaya koyuyor..

Ne demişti şair:

“Surda bir gedik açtık; mukaddes mi mukaddes,
Ey kahpe rüzgâr, artık ne yandan esersen es!”

Evet, Batı devletleri değil ama batı insanı ve halklar, İsrail surlarında öyle bir gedik açtı ki, Siyonizm’in bütün planlarını deşifre etti ve gözler önüne serdi…

İsrail aleyhine yapılan gösterilerde şiddet kullanılması ve göztericlerin üzerine köpeklerle gidilmesi, Batı ülkelerinde ki yöneticilerin acziyetini göstermiyorsa neyi gösteriyor acaba?

Asıl korktukları şey de bu zaten…

Çünkü bugün Batı sokaklarında yükselen Filistin sesi, yalnızca bir protesto değil; yıllardır kurdukları algı düzeninin çatırdamasıdır….
Devletler eliyle İsrail’e verilen sınırsız destek devam etse de, halkların vicdanı artık bu zulmü taşımıyor….
Üniversitelerde gençler ayağa kalkıyor, limanlarda işçiler sevkiyatları protesto ediyor, meydanlarda binlerce insan “Bu suça ortak olmayın!” diye haykırıyor.

Evet… Belki Batı devletleri hâlâ İsrail’in yanında saf tutuyor. Ama Batı halkları, vicdanlarıyla İsrail surlarında öyle bir gedik açtı ki; artık hiçbir propaganda o çatlağı kapatamıyor.
