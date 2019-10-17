Trump’ın mektubuna bomba yorum! PKK gibi şimdi ABD de mal mal bakıyor Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, ABD Başkanı Donald Trump'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yolladığı skandal mektuba dair dikkat çeken yorumlarda bulundu.

Akit TV'de Fatin Dağıstanlı'nın sunumu ve Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu'nun yorumlarıyla ekranlarınıza gelen Manşetlerin Dili'nde, gazetelerin gündemindeki haberler masaya yatırıldı. ABD Başkanı Donald Trump'ın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a gönderdiği küstah ifadelerin yer aldığı mektubun da konuşulduğu programda, dikkat çeken yorumlar yapıldı. Karahasanoğlu, Fırat'ın doğusuna girdiğimiz zaman PKK'nın "mal mal" baktığı gibi, şimdi de Trump'ın baktığını söyledi. Karahasanoğlu'nun yorumları şu şekilde:

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