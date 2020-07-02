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Dünya

Trump'ın koronavirüs açıklaması alay konusu oldu! ABD'de bir günde 51 bin vaka

Worldometer verilerine göre; ABD'de son 24 saat içerisinde 51 bin 97 yeni vaka ve 676 ölüm bildirildi.

Yeniakit Publisher
2020-07-02 08:58:00 - 2020-07-02 10:17:53
Trump'ın koronavirüs açıklaması alay konusu oldu! ABD'de bir günde 51 bin vaka

ABD Başkanı Donald Trump, FOX'a verdiği mülakatta, "Koronavirüste çok iyi olacağımızı düşünüyorum. Bence bu, bir noktada ortadan bir anda kalkacak, öyle umuyorum" dedi.

Amerika'da dün de 46 bin vaka görülmüştü. 20 binlere kadar düşen ancak son dönemde tekrar artışa geçen sayılarda, polis tarafından öldürülen George Floyd protestolarının etkili olduğu belirtiliyor.

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