Trump'ın koronavirüs açıklaması alay konusu oldu! ABD'de bir günde 51 bin vaka

ABD Başkanı Donald Trump, FOX'a verdiği mülakatta, "Koronavirüste çok iyi olacağımızı düşünüyorum. Bence bu, bir noktada ortadan bir anda kalkacak, öyle umuyorum" dedi.

Amerika'da dün de 46 bin vaka görülmüştü. 20 binlere kadar düşen ancak son dönemde tekrar artışa geçen sayılarda, polis tarafından öldürülen George Floyd protestolarının etkili olduğu belirtiliyor.