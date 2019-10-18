Trump'ın kızı son yaptığıyla alay konusu oldu

ABD Başkanı Donald Trump'ın büyük kızı ve kıdemli danışmanı Ivanka Trump yazıp daha sonra sildiği sosyal medya mesajıyla dünya gündemine oturdu. Daha önce birden fazla sosyal medya kazasına yol açan Ivanka Trump, bu kez Nobel Barış Ödülü'nü kazanan Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed Ali'yi tebrik etmek istedi.

"Nobel" yerine "noble" yazdı

Instagram hesabından mesaj paylaşan Ivanka'nın yaptığı hayati hata, takipçiler tarafından anında fark edildi. ABD Başkanı'nın danışmanı, tebrik mesajında "Nobel Barış Ödülü" yerine "Noble (Asil) Barış Ödülü" yazdı.

Dalga konusu oldu

Bir kullanıcı "Başbakan Ahmed'i 'Noble' barış ödülü için tebrik etti. Tüm Trumplar süzme salak mısınız?" diye yazdı. Bir başkası ise, "Ivanka kendisini takip etmeyen 'Noble' barış ödülü kazananını tebrik etti" mesajını yazarak alay etti.