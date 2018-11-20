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Trump'ın kızı kuralları çiğnedi! Yüzlerce e-posta gönderildi

ABD Başkanı Donald Trump'ın kızı Ivanka Trump'ın, devlet işleriyle ilgili mailleri, kişisel e-posta hesabından gönderdiği iddia edildi.

20 Kasım 2018 Salı 11:23
Trump'ın kızı kuralları çiğnedi! Yüzlerce e-posta gönderildi

ABD Başkanı Donald Trump'ın kızı Ivanka Trump'ın geçen yıl kişisel elektronik posta adresinden devlet işleriyle ilgili yüzlerce e-posta gönderdiği iddia edildi.

Kuralları ihlal edecek şekilde yüzlerce gönderildi

Washington Post gazetesinde yer alan habere göre, Beyaz Ev'de danışman olan Ivanka Trump'ın, kişisel elektronik posta adresinden Beyaz Ev yardımcılarına, kabine üyelerine ve asistanlarına, birçoğu federal kayıtlarla ilgili kuralları ihlal edecek şekilde yüzlerce e-posta gönderdiği belirtildi.

Haberde, yetkililer tarafından Ivanka Trump'ın geçen yıl Beyaz Ev'deki resmi işlerini çoğu kez şahsi e-pota adresini kullanarak yaptığının öğrenildiği kaydedildi.

Avukat konuştu: Bilmeden yaptı

Beyaz Ev'den konuyla ilgili henüz bir açıklama yapılmazken, Ivanka Trump'ın avukatı Abbe Lowell'in sözcüsü Peter Mirijanian, Başkan'ın kızının, göreve yeni başladığında kurallar hakkında bilgilendirilmeden önce bazen özel e-posta adresini kullandığını ancak mesajlarının hiçbirinin gizli bilgi içermediğini ifade etti.

Mirijanian, e-postalarda hiçbir gizli bilginin iletilmediğini, hiçbir e-postanın silinmediğini ve e-postaların yasalara uygun şekilde saklandığını savundu.

Trump, 2016 başkanlık seçimlerinde rakibi Hillary Clinton'ın dışişleri bakanlığı görevi sırasında devlet işleriyle ilgili resmi elektronik posta adresi yerine kişisel adresini kullanmasını sert bir dille eleştirmişti.

Haber Tarihi: 20 Kasım 2018 Salı 11:23
  1. Ivanka Trump
  2. Donald Trump
  3. Beyaz Ev
  4. e-posta

YORUM YAZ

  • AbdullahAbdullah6 dk önce
    Amerikada başkan çocukları böyledir. Kural, yasa tanımazlar, babasının çiftliği gibi kullanırlar mevkileri. Hıristiyan oldukları için herhalde.
Bugünkü Akit

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