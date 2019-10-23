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Trump'ın iptal ettiği YPG etkinliği için Hristiyanlardan akılalmaz açıklama: İsa bize kürtlere destek olun dedi

ABD Başkanı Donald Trump'ın başkent Washington DC'deki oteli, Hristiyan yardım grubunun 'Kürtler için bir dua' adı altında YPG'li teröristler için yapacağı etkinliği iptal etti.

23 Ekim 2019 Çarşamba 16:40
Trump'ın iptal ettiği YPG etkinliği için Hristiyanlardan akılalmaz açıklama: İsa bize kürtlere destek olun dedi

 Tufan Acar  yeniakit.com.tr  ABD Başkanı, Başkomutan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı önceki hafta başlatılan ve teröristlerin bölgeden çekilmesi için ara verilen Barış Pınarı Harekatı sonrasında ABD'li askerlerin Kuzey Suriye'den çekildiğini söylemiş ve Trump'ın bu adımı ülkesinde Cumhuriyetçilerle Demokratların tepkisini çekmişti.

Hristiyan yardım grubunun kurucusu Donald Thomas, Trump'ın Washington DC'deki otelinin kürtlere destek adı altında YPG'li teröristler için yapılacak etkinliği iptal etmesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Thomas, "İptalin arkasındaki nedenler 'puslu' " dedi.

'Emri İsa'dan aldık'

Grubun bir diğer sorumlusu Charlene Struebing ise Trump International Hotel personelinin 'güvenlik kaygılarını' dile getirdiğini belirtti.

Struebing, "Bir çok güvenlik kaygısı aldıklarını ve yeterince güvenlik sağlayamadıklarını söylediler." ifadesini kullanarak şöyle konuştu.

Amacımız Kürt halkına dua etmek ve onları onurlandırmaktı. İsa'nın takipçileri olarak bu bize emredildi. Bence bu etkinlik Trump yönetimi için de bir fırsattı. Yazık oldu."

Thomas, Trump'ın oteli tarafından paralarının geri ödendiğini ve etkinliğin Pazar akşamı Grand Hyatt Washington otelde yapılacağını söyledi.

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Haber Tarihi: 23 Ekim 2019 Çarşamba 16:40
  1. PKK
  2. ABD

YORUM YAZ

  • şenay doğanşenay doğan10 sa önce
    siz isa asa iftira ve işkence etmeye alışıksınız allahım tez vakitte peygamberime(sav) isa ası sizin elinizden kurtarmayı bana da onların yar ve yardımcısı olmayı lutfetsin inşallah allaha emanet olun ya habiballah
  • Nasıralı AdemNasıralı Adem12 sa önce
    Bırak bu palavrayı Peder,Pkk'nın baskısından Suriye'den kaçıp TÜRKİYE'ye yerleşen (300.000 kişi) Kürtlere sorun neden TÜRKİYE'ye gelmişler.
  • sionisdtlerin tasmali enikleri sizisionisdtlerin tasmali enikleri sizi13 sa önce
    bu sapiklari ilahi siyonistler/israil, siyonistler emretti demeye dilleri varmiyor anlasilan
  • şenay doğan şenay doğan 14 sa önce
    kuran okuyanın mahrum kalmayacağını birkez daha görmüş oldum bir süredir saff suresini okuyorum saff suresini okuyan isa asa arkadaş kılınırmış ya rabbi dedim bu sureyi okumakla isa asa arkadaşlık hakkı kazanırsam bu hakkımı habibine bağışla isa ası habibine göz ve gönül aydınlığı habibini de isa asa aşkların ve vuslatların en güzeli ve hayırlısı eyle demiştim rabbim gönlüme lutfettiğine sonsuz hamdü senalar olsun allaha emanet olun ya habiballah
  • AlliAlli15 sa önce
    Hangi isa ?
  • HadiHadi15 sa önce
    ALLAH HEM LANETLEDİ hemde toprak vadetti öylemi alçak melunlar ! yakında görürsünüz gününüzü.Îsa peygamber onlara şöyle dedi,habilden zekeriyya,ya kadar bütün katliamlardan bu kuşak sorumlu tutulacak.Dünyanın baş belâsı kavmi
  • Emine Altin Emine Altin 15 sa önce
    Kendi uydurduklari seyleri ya tanri istedi yada peygamber istedi diye yalan soyluyorlar
  • ŞüpeciŞüpeci15 sa önce
    Bu sapıklar İsa ile konuştuklarını söylüyor da, bu pkk yeni bir taktik mi buldu... İsa kılığına girip bunları efsunlamış veya uyuştırucuya mı alıştırdı bunları... hayal görüyorlar...
  • CemsCems15 sa önce
    Öldüğünüzde İsa as 'a anlatırsınız derdinizi. Tabi cehennemden kafanızı kaldırabikirseniz..
  • hercaihercai15 sa önce
    Siz Hz Isa'ya degil, uydurulmus olan Jesus'a inaniyorsunuz, hatta ona ''God'' ve God'un oglu'' diyorsunuz! Seytanin istediklerini yapiyorsunuz, sonra da kurtler icin degil ama pkk ve ypg icin dua ediyorsunuz! Kurtlerin tek kardesi var onlar da turklerdir. Bunu bile unutuyorsunuz! Buyuk Israil icin dua ettiginizi soyleyin de gercekler ortaya cikmis olsun! Ama onu da yapamiyorsunuz!
  • recrec16 sa önce
    bize oyle yazi gelmedi

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