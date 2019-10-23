Trump'ın iptal ettiği YPG etkinliği için Hristiyanlardan akılalmaz açıklama: İsa bize kürtlere destek olun dedi

Tufan Acar yeniakit.com.tr ABD Başkanı, Başkomutan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı önceki hafta başlatılan ve teröristlerin bölgeden çekilmesi için ara verilen Barış Pınarı Harekatı sonrasında ABD'li askerlerin Kuzey Suriye'den çekildiğini söylemiş ve Trump'ın bu adımı ülkesinde Cumhuriyetçilerle Demokratların tepkisini çekmişti.

Hristiyan yardım grubunun kurucusu Donald Thomas, Trump'ın Washington DC'deki otelinin kürtlere destek adı altında YPG'li teröristler için yapılacak etkinliği iptal etmesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Thomas, "İptalin arkasındaki nedenler 'puslu' " dedi.

'Emri İsa'dan aldık'

Grubun bir diğer sorumlusu Charlene Struebing ise Trump International Hotel personelinin 'güvenlik kaygılarını' dile getirdiğini belirtti.

Struebing, "Bir çok güvenlik kaygısı aldıklarını ve yeterince güvenlik sağlayamadıklarını söylediler." ifadesini kullanarak şöyle konuştu.

“Amacımız Kürt halkına dua etmek ve onları onurlandırmaktı. İsa'nın takipçileri olarak bu bize emredildi. Bence bu etkinlik Trump yönetimi için de bir fırsattı. Yazık oldu."

Thomas, Trump'ın oteli tarafından paralarının geri ödendiğini ve etkinliğin Pazar akşamı Grand Hyatt Washington otelde yapılacağını söyledi.