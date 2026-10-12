Trump'ın eski gelini büyükelçilikten kovuluyor: Kirli pazarlık patronu çileden çıkardı!

Washington diplomasisi, nepotizm ve nüfuz ticareti iddialarıyla sarsılıyor. ABD Başkanı Donald Trump, oğlunun eski nişanlısı ve Atina Büyükelçisi Kimberly Guilfoyle hakkındaki ağır yolsuzluk suçlamaları üzerine düğmeye bastı.

Konuya yakın bir kaynağın Pazar günü yaptığı açıklamaya göre, ABD Başkanı Donald Trump, hakkındaki bir dizi uygunsuz davranış haberinin ardından Kimberly Guilfoyle'u ABD'nin Yunanistan Büyükelçiliği görevinden alıp almamayı değerlendiriyor.

Trump, bir dönem en büyük oğlu Donald Trump Jr. ile dört yıl nişanlı kalan Guilfoyle'un büyükelçi olarak lüks hediyeler kabul ettiği ve senato onayı öncesinde yönetim yetkililerine erişim sağlama karşılığında para istediği yönündeki iddiaları takip ediyor.

Bu haberler, özellikle Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun Atina'yı ziyaret ettiği ve Akropolis'ten Batı demokrasisi üzerine önemli bir konuşma yaptığı döneme denk gelmesi nedeniyle üst düzey yönetim yetkililerini rahatsız etti.

Kaynak, Trump'ın Guilfoyle'u görevden alma kararını kısa süre içinde vermesinin beklendiğini söyledi. Başkan, Cuma günü CNN'in iddialarla ilgili sorularına Guilfoyle lehine bir savunma yapmadı.

Trump, "Bunu henüz duydum. Yazık olmuş. Yani bilmiyorum. Sadece biraz haberim oldu. Çok fazla bir şey bilmiyorum ama kendisi her zaman çok nazikti." ifadelerini kullandı.

Eski bir Trump bağışçısı olan Eric Deters, Guilfoyle'un Senato onayından önceki günlerde kendisine mesaj atarak American Express kart borcunu ödemesi için 100 bin dolar havale etmesini istediğini söyledi. Deters, o dönemde likit varlığı olmadığını belirterek parayı göndermediğini ifade etti.

Mesajları ilk haberleştiren Wall Street Journal'a konuşan büyükelçinin avukatı ise Guilfoyle'un mesajların doğruluğunu reddettiğini bildirdi.

Konuya yakın kaynak, Guilfoyle'un geçen hafta yönetim yetkililerine bu mesajları gönderdiğini reddettiğini aktardı.

Guilfoyle, Trump ailesine yakın kalmaya devam etmişti. Donald Trump Jr. ile ayrılmasının ardından Yunanistan'daki bu prestijli göreve atanmıştı.

Başkan'ın ve oğlunun müttefikleri, olayın utanç verici olduğunu düşündüklerini söylese de Guilfoyle için yaptırım uygulanıp uygulanmayacağı henüz net değil. Trump, müttefiklerinin kendisiyle olan ilişkilerinden kar elde etmesinden hoşlanmadığını sık sık dile getirmişti.

Başkan Yardımcısı JD Vance Cuma günü, "kamuoyu vicdanında yargılama yapmayı" reddettiğini belirterek Guilfoyle hakkında hemen bir karar vermekten kaçındı.

Ancak Vance, genel olarak nüfuz ticareti veya erişim karşılığı para alma girişimlerinden rahatsız olduğunu ifade ederek, "Elbette kimsenin başka bir hükümet yetkilisine, hele ki üst düzey bir yetkiliye erişim satmasından hoşlanmam. Gerçeğin ne olduğunu görelim. Açıkçası kötü bir şey yaşandıysa, insanların bunun sonuçlarına katlanması gerekir." dedi.