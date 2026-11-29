Olay, cuma günü akşam saatlerinde Emek Mahallesi 22034 Sokak'ta meydana geldi. H.A. (63), daha önceden gönül ilişkisi yaşadığı ancak yaklaşık 2 aydır da araları kötü olan S.S.T.'in arkadaşı E.Ö.T. tarafından telefonla arandı. Bunun üzerine H.A., S.S.T.'nin evine gitti. Burada bir süre ikilinin birlikte oturmasının ardından H.A., ışığı kapalı odaya yöneldiği sırada odada saklanan S.S.T.'nin kardeşi M.T. ile karşılaştı. M.T., elindeki tavayla H.A.'nın başına vurarak etkisiz hale getirdi. Şüpheliler, daha sonrasında H.A.'nın pantolonunun cebinde bulunan 36 bin lirayı alarak evden kaçtı. Olayın ardından çalışma başlatan polis ekipleri tarafından S.S.T., E.Ö.T. ve M.T. yakalandı. Şüphelilerin üzerinde ve yapılan araştırmalarda bulunan 36 bin lira ise müşteki H.A.'ya teslim edildi.

GAZETECİLERE HAKARET ETTİLER

Gözaltına alınan 3 şüphelinin, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık ifadelerinin ardından 3 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken adliye çıkışında E.Ö.T., kendilerinin görüntüleyen basın mensuplarına tepki gösterdi. E.Ö.T., basın mensuplarına, "Ne çekiyorsun, millet ağlıyor burada. Terbiyesiz adam" diyerek hakaret etti.