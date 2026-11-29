İran'ın "Farhikhtegan" gazetesine konuşan Dedov, Buşehr Nükleer Santrali'ndeki çalışmalara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İki ülke arasında enerji alanında önemli işbirlikleri bulunduğunu belirten Dedov, Rusya'nın desteğiyle inşa edilen Buşehr Nükleer Santrali'nin ilk ünitesinin 130 milyon varilden fazla petrol tasarrufu sağladığını ve bugüne kadar 80 milyar kilovatsaatten fazla elektrik ürettiğini kaydetti.

Dedov, Buşehr Nükleer Santrali'nin 2. ve 3. ünitelerinin inşaatının sürdüğünü ve gelecekte projede çalışan Rus uzman sayısının 300'e çıkmasının beklendiğini söyledi.

Buşehr Nükleer Santrali hakkında

İran Atom Enerjisi Kurumunun faaliyete başladığı 1974'ten yaklaşık 2 yıl sonra, İran ile Almanya arasında nükleer enerji santrali kurulmasına yönelik anlaşma imzalandı.

Projenin yaklaşık yüzde 70'i tamamlandığında, 1979'daki İran Devrimi nedeniyle Alman yükleniciler çalışmaları yarıda bıraktı.

Devrimin ardından Alman şirketleriyle yeniden başlatılan inşaat süreci, İran-Irak Savaşı sırasında Irak'ın Buşehr kentini bombalaması üzerine bir kez daha kesintiye uğradı.

Tahran yönetimi, santralin inşası için bu kez 1995 yılında Rusya ile anlaşma imzaladı.

Rusya'nın 2000 yılı sonunda teslim etmeyi vadettiği santralin inşaatı, ABD ve müttefiklerinin Moskova üzerindeki baskıları ile uluslararası gelişmeler nedeniyle gecikti.

Buşehr Nükleer Santrali, 2012 yılında tam kapasiteyle çalışmaya başladı ve Eylül 2013'te İran'a devredildi.