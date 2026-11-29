Bosna Hersek, ülkede istihbarat faaliyetleri yürüttüğünden şüphelenilen 4 İran vatandaşının sınır dışı edilmesine karar verdi. Bosna Hersek basınında yer alan haberlere göre, "istenmeyen kişi" ilan edilerek sınır dışı edilenler arasında İran'ın Saraybosna Büyükelçiliği'nde 3. Müsteşar olarak görev yapan Hossein Mahdian Fard ile ataşeler Morteza Fazali ve Ehsan Sajjadi Monazzah bulunuyor. Dördüncü kişinin adının ise Seyed Yaser Seyed Muhammed olduğu belirtildi. Üç kişinin Bosna Hersek'te resmen akredite edilmiş diplomatlar olduğu aktarılırken, Muhammed’in diplomatik görevde bulunup bulunmadığına ilişkin bir bilgi verilmedi. Dört kişinin geçtiğimiz çarşamba günü ülkeyi terk ettiği aktarıldı.

BU BİR ULUSAL GÜVENLİK MESELESİ

Bosna Hersek Dışişleri Bakanı Elmedin Konakovic, yaptığı açıklamada 4 İran vatandaşının sınır dışı edildiğini doğruladı. Kararın ülkenin istihbarat ve güvenlik kurumlarından gelen bilgiler doğrultusunda alındığını kaydeden Konakovic, konunun güvenlik kurumlarının yetki alanında olduğunu vurguladı. Bosnalı Bakan, "Bu bir güvenlik meselesi. Bizim rolümüz, talebi iletmek üzere gerekli işlemleri gerçekleştirmekti. Bu konu güvenlik kurumlarını ilgilendiriyor. İsterlerse bu konuda açıklama yapabilirler" ifadelerini kullandı.

Basında güvenlik kaynaklarına dayandırılan haberlere göre, sınır dışı edilen isimlerden Fard'ın İran İstihbarat Bakanlığı bünyesinde görev yaptığı değerlendiriliyor. Haberlerde, Bosna Hersek Dışişleri Bakanlığı’nın Fard’ı 2025 yılının ortalarında İran büyükelçiliğinde danışman olarak atadığı bildirildi. Fard’ın Saraybosna'ya atanmadan önce de Almanya'da 10 yıl diplomatik görevde bulunduğu kaydedildi. İstenmeyen kişi ilan edilen diğer üç kişinin ise İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO) ile bağlantılı olduğu öne sürüldü.