  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Bayram tatilinde sokağa çıkma yasağı uygulanacak, bu günler yıllık izinden düşülür mü?

Bugün iftar ve sahur kaçta? 21 Mayıs il il imsakiye

İlk ve orta öğretim bursluluk sınavı (İOKBS) ne zaman yapılacak?

E-ticaret İle Instagram'dan satış yapma

Valör ne demek? Altında valör tarihi nedir?
için kalan
Aktüel

Trump'ın eski avukatı Michael Cohen, Kovid-19 nedeniyle cezaevinden çıktı

Yeniakit Publisher
2020-05-21 19:15:59 -
Trump'ın eski avukatı Michael Cohen, Kovid-19 nedeniyle cezaevinden çıktı

NEW YORK (AA) - ABD Başkanı Donald Trump'ın seçim kampanyasına yönelik yürütülen soruşturmada "yalan söyleme" ve "vergi kaçırma" suçlardan 3 yıl hapis cezasına mahkum edilen eski avukatı Michael Cohen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ev hapsine çıkarıldı.

Amerikan medyasındaki haberlerde, Cohen'in kaldığı cezaevinde görülen salgın nedeniyle bugün salıverildiği ancak cezasının geri kalanını Manhattan'daki evinde tamamlayacağı belirtildi.

Tutuklu bulunduğu Otisville'deki federal hapishanede 21 kişinin testinin pozitif çıktığı kaydedilen haberlerde, 53 yaşındaki Cohen'in cezasının 2021'in kasım ayında biteceği ifade edildi.

Cohen, Trump ile ilişkileri olduğu iddia edilen 2 kadına konuşmamaları için "yasa dışı para ödemek", seçim kampanyasında finansman kurallarını ihlal etmek, vergi kaçırmak ve Moskova'daki emlak projesi için Trump'a aracılık etmek gibi konularda federal yetkililere yalan söylemekten suçlu bulunmuştu.

Bu arada Adalet Bakanı William Barr, nisan başında hapishanelere, salgın riski altındaki mahkumların ev hapsine çıkarılmasının arttırılması talimatını vermişti.

Hapishanelerden şimdiye kadar binden fazla mahkumun ev hapsine çıkarıldığı biliniyor.

ABD'de, virüs salgını baş gösterdiğinden bu yana, 2 binden fazla mahkum ve görevlinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 58 federal mahkum hayatını kaybetti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 155 m² tripleks ev
Satılık 155 m² tripleks ev

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı