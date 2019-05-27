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Trump'ın eski arkadaşından flaş açıklama! 'Travmatik bir çocukluk geçirdi, terapiye ihtiyacı var'

Ünlü radyocu Howard Stern, katıldığı bir programda Amerikan Başkanı Donald Trump'ın babasıyla ilişkisini anlatarak, psikoterapiye ihtiyacı olduğunu iddia etti.

27 Mayıs 2019 Pazartesi 12:35
Trump'ın eski arkadaşından flaş açıklama! 'Travmatik bir çocukluk geçirdi, terapiye ihtiyacı var'

CNN’de Anderson Cooper’ın programına konuk olan ünlü radyocu Howard Stern, “travmatik çocukluk” geçirdiğini söylediği ABD Başkanı Donald Trump’ın psikoterapiye ihtiyacı olduğunu iddia etti.

Ünlü radyocu Howard Stern, Amerikan Başkanı Donald Trump'ın babasıyla ilişkisini anlattı. CNN'de Anderson Cooper'ın programına konuk olan radyocu Howard Stern, “travmatik çocukluk” geçirdiğini söylediği Trump'ın psikoterapiye ihtiyacı olduğunu iddia etti.

“Babası çok otoriterdi”

Trump başkan olmadan önce ikili arasında uzun süren bir arkadaşlık söz konusuydu. Verdiği röportajlarda sıklıkla Trump yönetiminin ticari yatırımlarından bahseden Stern, Cooper'ın programında, Trump'ın çocukluğu, başkanlığı ve birlikte yaşadıkları her şeye değindi.

Stern, “Donald'dan ve onun babasıyla ilişkisinden bildiğim kadarıyla yaşadıkları travmatikti. Bana öyle geliyor ki babası çok otoriterdi. Ondan çok şey bekliyordu. Askeri eğitim vardı” dedi.

Forest Hills'te büyüyen Trump, özel yatılı askeri okulda eğitim görmüştü.

Sözlerine devam eden Stern, “Travmatize olduğu konusunda sizi temin edebilirim. Donald'ın narsisizm seviyesi çok yüksek. Empatiyle başı dertte, bunu biliyoruz. Psikoterapiye gitmesini isterdim. Öyle yapsaydı onunla çok gurur duyardım” diye ekledi.

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Haber Tarihi: 27 Mayıs 2019 Pazartesi 12:35
  1. Ünlü radyocu Howard Stern
  2. CNN
  3. Anderson Cooper
  4. Amerikan Başkanı Donald Trump
  5. travmatik çocukluk

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