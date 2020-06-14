Trump’ın en yakınındaki isim Gabriel Soma açıkladı! 'Bir şartla ülkeden çıkacağız'

ABD Başkanı Donald Trump’ın danışmanı Gabriel Soma, Irak’taki ABD güçlerinin varlığıının geçici olduğunu belirtti. Soma’nın, ABD’nin çekilmesi ile DEAŞ’ın bitmesi arasında ilişki kurması ise dikkati çekti.

Gabriel Soma, yaptığı açıklamada, “ABD Başkanı Donald Trump daima ‘Irak’tan çıkacağız’ diyor. Trump, ABD güçlerinin Irak ve aynı şekilde Suriye’den çekilmesini arzuluyor. Irak’taki varlığımız geçidir. DEAŞ’ın bitmesiyle birlikte çekileceğiz. ABD güçleri 12 üste bulunuyordu, şu anda 9’undan çekildi ve sadece 3 üste bulunuyor. Şu an Irak’ın güvenliğini tehdit eden DEAŞ ve İran’ın büyük etkisidir. DEAŞ savaşçılarının sayısı 10 bin civarında ve (DEAŞ unsurlarının) büyük kısmı Irak’ta bulunuyor ve bazı kişiler onlarla dayanışma halinde” ifadelerini kullandı.

Soma’nın açıklaması, ABD-Irak diyaloğunun ilk turundan bir gün sonra geldi. ABD tarafı görüşmelerden sonra Irak’tan çekilmeyi istediklerini duyurdu ancak çekilmeyle ilgili herhangi bir takvim açıklamadı.

Iraklı çevrelerin çoğu, diyaloğun birinci turunda ABD’nin ağzından çekilme kararının alınabilmesini başarılı bir gelişme olarak değerlendiriyor. Fakat çekilme detaylarının Temmuz veya Ağustos ayında yapılması beklenen müzakerelere bırakılması, Trump’ın danışmanı Soma’nın da çekilme ile DEAŞ’ın bitmesi ve İran’ın etkisini azaltma arasında bağlantı kurması, ABD’nin çekilmeyle ilgili ne derece ciddi olduğu hususunda şüphe uyandırıyor.

Iraklı birçok taraf, 2008’de Washington ile Bağdat yönetimleri arasında imzalanan Stratejik Çerçeve Anlaşması’nın gözden geçirilmesi de dahil ABD ile ortak çıkarlar temelinde dengeli ilişkiler kurulmasını talep ediyor. Ancak söz konusu taraflar, ABD’nin başka konulardaki gelişmeler ile çekilme arasında bağlantı kurmasına dikkat çekerek, Washington’un ABD güçlerini çekme ciddiyetine şüpheyle yaklaşıyor. (Şarkul-avsat)