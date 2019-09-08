Trump'ın en büyük korkusunu açıkladı!

“İran’ı savunurken” adlı kitabın Amerikalı yazarı Philippe Willito IRNA’ya yaptığı açıklamada, Trump yönetimi İran’ın bölgesel nüfuzundan korktuğunu, fakat nükleer programı bahane ederek İran’a azami baskısını sürdürmek ve böylece bu nüfuzu hafifletmek istediğini belirtti.

Amerikalı yazar Philippe Willito, ABD Başkanı Donald Trump yönetimi asıl İran'ın bölgesel nüfuzundan korktuğunu ve bu yüzden nükleer programı bahane ettiğini belirtti.

"Diplomasiden anladığı tek şey dehşet"

“İran'ı savunurken” adlı kitabın Amerikalı yazarı Philippe Willito IRNA'ya yaptığı açıklamada, Trump yönetimi İran'ın bölgesel nüfuzundan korktuğunu, fakat nükleer programı bahane ederek İran'a azami baskısını sürdürmek ve böylece bu nüfuzu hafifletmek istediğini belirtti.

Amerikalı yazar Willito, Trump'ın diplomasiden tek anladığı “dehşet” olduğunu ve bunun için müzakere önerisi de karşı tarafı teslim almayı amaçladığını, bu öneri diplomatik pazarlık çerçevesinde değerlendirilemeyeceğini vurguladı.

Amerika ve İran meseleleri uzmanı Willito şöyle ekledi:

Bence Trump yönetiminin üst düzey yetkilileri İranlıları hafife alıyor ve hangi siyasi kanada mensup olurlarsa olsun, asla Amerika'ya teslim olmayacaklarını ve boyun eğmeyeceklerini anlamamışlar.

Amerika Başkanı Donald Trump 8 Mayıs 2018'de illegal bir karar alarak BM güvenlik konseyi tarafından onaylanan Bercam nükleer anlaşmasından çekildi ve ardından İran milletine karşı iktisadi teröre ve azami baskı politikasına başvurarak İran'ı teslim almak istedi.

Bu arada anlaşmanın Avrupalı taraflar yaklaşık 16 aydır Amerika'nın iktisadi terörüne karşı hiç bir somut adım atmadılar.

İran ise bir yıl stratejik sabırdan sonra Bercam anlaşmasının 36.maddesine göre ve karşı tarafı yükümlülüklerini yerine getirmeye zorlamak için anlaşmadaki bazı yükümlülüklerini adım adım askıya almaya başladı.

İAEK Sözcüsü Behruz Kemalvendi Cumartesi günü bir basın toplantısı düzenleyerek, bu yönde üçüncü adımın Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin talimatı üzerine atıldığını açıkladı.