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Dünya Trump'ın doktorundan açıklama: Yarın...
Dünya

Trump'ın doktorundan açıklama: Yarın...

Yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan ABD Başkanı Donald Trump'ın doktoru Sean Conley, Trump'ın sağlık durumunun iyiye gittiğini ve iyileşme sürecinin böyle devam etmesi durumunda pazartesi günü taburcu edilebileceğini bildirdi.

Yeniakit Publisher
2020-10-04 21:15:00 -
Trump'ın doktorundan açıklama: Yarın...

Perşembeyi cumaya bağlayan gece yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını açıklayan ve cuma günü Walter Reed Askeri Hastanesi'ne kaldırılan ABD Başkanı Donald Trump'ın sağlık durumunun iyiye gittiği belirtildi.

Trump'ın doktoru Sean Conley, hastanenin önünde bir basın toplantısı düzenledi.

Trump'ın güncel sağlık durumu ile ilgili açıklamalar yapan Conley, Trump'ın sağlık durumunun iyiye gittiğini ve hayati organlarında endişe verici herhangi bir durum bulunmadığını ifade etti.

Trump'ın virüse yakalandıktan sonra iki defa oksijen seviyesinde düşüş yaşandığını söyleyen Conley, bunun ilkinin cuma sabahı gerçekleştiğini ve Trump'a bir saat kadar oksijen takviyesi yapıldığını, diğerinin ise dün sabah yaşandığını ancak Trump'ın hızlıca toparladığını bildirdi.

Trump'ın cuma sabahı ateşinin yüksek ve halsiz olduğunu söyleyen Conley, oksijen seviyesindeki düşüşle Trump'ın Walter Reed Hastanesi'ne getirilmesinin daha iyi olacağına inandıkları için ABD Başkanı'nın hastaneye getirildiğini belirtti.

Trump yarın taburcu olabilir

Conley, Trump'ın tüm değerlerinin yakından izlendiğini ve şu anda hastalığının iyileşme sürecinin iyi gittiğini söyleyerek Trump'ın iyileşme sürecinin şimdiki gibi devam ederse yarın hastaneden taburcu edilebileceğini ifade etti.

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