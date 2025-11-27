  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

1900 dairenin olduğu site alev alev yandı: En az 13 kişi öldü, 15 kişi ağır yaralandı

Rezil oldular: Yalanınız batsın, halkı aptal yerine koydular... Yalancı Mahir

Daha şimdiden kavgaya tutuştular

MHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın: Terörsüz Türkiye süreci devlet aklının projesidir

Filistin halkına yönelik olağanüstü insanı çaba gösterdi! Başkan Erdoğan'a dünya çapında ödül

50 bin mahkuma tahliye yolu! 11. Yargı paketi Meclis'e sunuluyor

Türkiye’nin Sudan sınavı: Sudan krizinde Ankara etkisi!

9. Uluslararası Bilimler Işığında Yaratılış Kongresi sonuç bildirgesi yayımlandı: Kur’an Kâinatı Okuyor

Orduyu çocuk oyuncağı mı sanıyorsun? Disiplinsiz teğmenlerin derdi CHP'yi gerdi

Abdurrahman Dilipak’a beraat! ‘AKP’nin papatyaları’ davasında karar çıktı
Dünya 'Trump’ın derdi demokrasi değil petrol'
Dünya

'Trump’ın derdi demokrasi değil petrol'

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
'Trump’ın derdi demokrasi değil petrol'

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin Venezuela üzerindeki baskılarının uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadeleden çok ülkenin petrolüne erişmekle ilgili olduğunu ileri sürdü.

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin Venezuela üzerindeki baskılarının uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadeleden çok ülkenin petrolüne erişmekle ilgili olduğunu ileri sürdü.

CNN'e konuşan Petro, Venezuela'nın dünyanın en büyük petrol rezervlerine sahip ülkesi olarak kabul edildiğine dikkati çekerek Trump yönetiminin bu ülke üzerindeki baskılarının özünde petrol meselesinin yer aldığını ileri sürdü.

Trump'ın Venezuela'nın demokratikleşmesini veya uyuşturucu kaçakçılığını düşünmediğini belirten Petro, ülkenin önemli bir uyuşturucu üreticisi olarak görülmediğini ve küresel uyuşturucu ticaretinin sadece nispeten küçük bir kısmının buradan geçtiğini ifade etti.

 

Petro, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun "sorununun demokrasi eksikliği" olduğunu ancak Kolombiya'nın yürüttüğü hiçbir soruşturmada onun uyuşturucu kaçakçılığıyla bağlantısı olduğunun görülmediğini söyledi.

Kendi hükümeti döneminde uyuşturucu ticaretiyle mücadelede gösterilen çabaya da değinen Petro, tarihteki diğer hükümetlere kıyasla kendi döneminde daha fazla kokain ele geçirildiğini, mahsul artışının ele geçirilen miktarın çok altında kalmasını sağladığını savundu.

Petro, "Trump'ın bunu neden kabul etmediği" yönündeki soruya da "bunun gururdan kaynaklandığı", geçmişte M-19 örgütü üyesi olduğu için ABD Başkanı Trump'ın kendisini "eşkiya ve terörist" olarak gördüğü yanıtını verdi.

Gustavo Petro, Kolombiya'daki yetkililerin Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri (FARC) ile bağlantıları olduğu yönündeki iddiaları ise reddetti.

Maduro’dan Trump'a hodri meydan
Maduro’dan Trump'a hodri meydan

Dünya

Maduro’dan Trump'a hodri meydan

Trump para kazanmayı biliyor!
Trump para kazanmayı biliyor!

Gündem

Trump para kazanmayı biliyor!

ABD bunu konuşuyor! Trump, Hollywood'a film siparişi mi verdi?
ABD bunu konuşuyor! Trump, Hollywood'a film siparişi mi verdi?

Dünya

ABD bunu konuşuyor! Trump, Hollywood'a film siparişi mi verdi?

ABD Başkanı Donald Trump intikam alıyor! Güney Afrika G20 Zirvesi’ne davet edilmeyecek
ABD Başkanı Donald Trump intikam alıyor! Güney Afrika G20 Zirvesi’ne davet edilmeyecek

Dünya

ABD Başkanı Donald Trump intikam alıyor! Güney Afrika G20 Zirvesi’ne davet edilmeyecek

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23