  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

TBMM ilanı! TSK'nın Aden Körfezi, Somali karasuları, Arap Denizi'ndeki görev süresi 1 yıl uzatıldı!

Çin'den AB'ye kısıtlamaları gevşetme çağrısı

AK Parti'nin adayı Murat Kurum'dan İBB çalışanlarına özlük hakkı hakkında iyileştirme sözü

Psikoloji arenası için duyuruldu: teknoloji şöleni TEKNOFEST’te! Yetkililer başvuru tarihini duyurdu

Son dakika! SpaceX duyurdu: Türkiye'nin uzay yolculuğu ertelendi

Yunan Bakan dünyanın çok dikkatini çekti! Mısır ziyareti ve amacı

Dünyaya duyurdular! İsrail vuruldu

İslam Memiş'ten gram altın, gümüş yatırımcısına önemli uyarı: Her an için hazır olun, dolar kuru 30 lira! Hedef fiyatı

Bayraktar TB2 SİHA’lara BAE üretimi ile entegrasyonu!

Türkiye'de adı duyulmuş tesisi olan Türk devi iflas etti! İflas eden şirketin binlerce çalışan işsiz kaldı
Dünya Trump'ın davasında gerginlik! Salondan çıkarılacaktı...
Dünya

Trump'ın davasında gerginlik! Salondan çıkarılacaktı...

Yeniakit Publisher
2024-01-18 02:05:00 -
Trump'ın davasında gerginlik! Salondan çıkarılacaktı...

Eski ABD Başkanı Donald Trump, eski dergi yazarı E. Jean Carroll'un açtığı “zarar tazminatı” davası kapsamında 2’nci kez hakim karşısına çıktı. Duruşmada gerginb anlar yaşandı.

Eski bir dergi yazarı olan E. Jean Carroll'un Eski ABD Başkanı ve iş adamı Donald Trump’a açtığı “zarar tazminatı” davasının 2’nci duruşması New York'taki Manhattan federal mahkemesinde yapıldı. Tarafların ve avukatlarının hazır bulunduğu duruşmada söz alan davacı Carroll, “Buradayım çünkü Donald Trump tarafından saldırıya uğradım ve bu konuyu yazdığımda böyle bir şey olmadığını söyledi.

Yalan söyledi ve itibarımı yerle bir etti” ifadelerini kullandı. Şu an 80 yaşında olduğunu söyleyen Carroll, ömrünün 50 yılını dergilerde gazetecilik yaparak geçirdiğini belirterek, “Köşem çok popülerdi. İnsanlar makalelerimi takdir ediyordu, çünkü gerçeğe sadık kalıyor ve gerçeklerden faydalanıyordum” dedi.

Trump'ın 2019'da kendisi hakkında yaptığı yorumlardan itibarının nasıl zedelendiği sorulan Carroll, “Daha önce sadece bir gazeteci olarak tanınıyordum, şimdi ise bir yalancı, sahtekar ve kaçık olarak tanınıyorum” diye konuştu. Açtığı dava ardından aldığı tehdit mesajlarından korktuğunu vurgulayan Carroll, güvenlik görevlisi tutmak ve yatağının başında bir silah bulundurmak gibi çeşitli güvenlik önlemleri aldığını anlattı.

Trump ve yargıç arasında tartışma yaşandı

Carroll'un kendisine saldırıldığını, yalan söylendiğini ve itibarının zedelendiğini ifade ettiği sırada başını iki yana salladığı görülen Trump, çoğunlukla notlarını avukatlarına aktararak duruşmayı izledi. Yargıç Lewis Kaplan, Carroll'un ifadesi sırasında avukatlarıyla konuşan Trump'ı çok yüksek sesle konuşmamaya “özellikle dikkat etme” uyarısında bulundu. Carroll'un avukatının Trump'ın ifade sırasında yüksek sesle konuşmayı sürdürdüğü yönündeki şikayeti üzerine Trump'ı yeniden uyaran Yargıç Lewis Kaplan, rahatsız edici davranışlarda bulunması halinde Trump’ın mahkeme salonundan çıkarılabileceğini söyledi. Trump Kaplan’ın sözlerine ellerini havaya kaldırarak tepki gösterirken, Kaplan, “Bunu yapmam için muhtemelen istekli olduğunuzu anlıyorum” dedi. Bunun üzerine Trump'ın “Çok isterim” ifadelerini kullandığı duyulurken, Kaplan ise “Seveceğinizi biliyordum. Görünüşe göre böyle durumlarda kendinizi kontrol edemiyorsunuz” yanıtını verdi.

Trump'ın avukatı davanın düşürülmesini istedi

Trump'ın avukatı Alina Habba, duruşmanın öğleden sonraki bölümünde Carroll'un aldığını iddia ettiği tehdit mesajlarına değindi. Carroll'un tazminat talebinin gerekçesini oluşturan tehdit mesajlarını sildiğini itiraf ettiğini hatırlatan Habba, delil yetersizliği nedeniyle davanın düşürülmesini talep etti. Habba’nın talebi reddedilirken, bugünkü duruşma sona erdi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Dava dün başlamıştı

Eski ABD Başkanı ve iş adamı Donald Trump, eski bir dergi yazarı olan E. Jean Carroll'un daha önce açtığı davada “cinsel taciz” ve hakaretten suçlu bulunmuştu. Carroll, ilk hukuk zaferinin ardından cinsel saldırı iddialarıyla ilgili 2019 yılında yaptığı karalayıcı açıklamalar nedeniyle Trump'a yönelik ikinci bir “zarar tazminatı” davası açmıştı. Manhattan Federal mahkemesi yargıcı Lewis Kaplan daha önce yaptığı açıklamada, Caroll tarafından açılan yeni davada jürinin sadece Trump’ın ne kadar tazminat ödeyeceğine karar vereceğini belirtmişti. Davanın ilk duruşması dün yapılırken, Trump'ın eşi Melania Trump'ın annesinin cenaze töreni nedeniyle Perşembe günkü duruşmanın ertelenmesi yönündeki talebi de reddedilmişti.

Trump: Biden yargılanmalı
Trump: Biden yargılanmalı

Dünya

Trump: Biden yargılanmalı

Trump yeniden hakim karşısında
Trump yeniden hakim karşısında

Dünya

Trump yeniden hakim karşısında

Trump Hamas'a bol keseden salladı
Trump Hamas'a bol keseden salladı

Dünya

Trump Hamas'a bol keseden salladı

Trump bir kez daha hakim karşısında!
Trump bir kez daha hakim karşısında!

Dünya

Trump bir kez daha hakim karşısında!

ECB Başkanı: Trump Avrupa için bir tehdit
ECB Başkanı: Trump Avrupa için bir tehdit

Dünya

ECB Başkanı: Trump Avrupa için bir tehdit

Trump seçimleri kazandı
Trump seçimleri kazandı

Dünya

Trump seçimleri kazandı

Eski ABD Başkanı Trump bir kez daha hakim karşısına çıktı
Eski ABD Başkanı Trump bir kez daha hakim karşısına çıktı

Dünya

Eski ABD Başkanı Trump bir kez daha hakim karşısına çıktı

Trump'a onay çıktı! Ön seçime katılabilecek
Trump'a onay çıktı! Ön seçime katılabilecek

Dünya

Trump'a onay çıktı! Ön seçime katılabilecek

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23