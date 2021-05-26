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Trump'ın davası için jüri oluşturuldu
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Dünya Trump'ın davası için jüri oluşturuldu
Dünya

Trump'ın davası için jüri oluşturuldu

Eski ABD Başkanı Donald Trump hakkında açılan davada cezai aşamaya gelindiği belirtildi.

Yeniakit Publisher
2021-05-26 05:53:00 -
Trump'ın davası için jüri oluşturuldu

Washington Post’ta yer alan haberde, Manhattan bölge savcılığınca 2 yıldır yürütülen soruşturma kapsamında toplanan deliller üzerinden dava açılıp açılmayacağına karar verilmek üzere jüri oluşturulduğu kaydedildi.

Olay hakkında bilgisi bulunan iki kişiye dayandırılan haberde, eski Başkan Donald Trump ve şirketlerindeki yöneticileri hakkında cezai dava hususunu ele alacak jürinin 6 ay boyunca haftada 3 gün delilleri değerlendirmek üzere toplanacağı bildirildi.

Manhattan Bölge Savcısı Cyrus R. Vance, Trump’ın şirketlerinde iş uygulamaları, emlak değerlerinde muhtemel sahtekarlık, vergi ödemelerinde usulsüzlük gibi konuları 2 yıldır inceliyordu.

Şubat ayında, ABD Yüksek Mahkemesi, Trump’ın birçok defa itiraz etmesine rağmen Manhattan savcılığının Trump'ın 8 yıllık vergi kayıtları ve ilgili belgelere ulaşabileceği yönünde karar vermişti.

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