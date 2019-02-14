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Trump'ın damadından küstah sözler! "Filistinliler bunu yapmak zorunda"

Siyonist yalakası ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı ve başdanışmanı Jared Kushner, İsrail ve Filistinliler'in, Trump'ın yakın zamanda duyuracağı barış planı üzerinde anlaşmaya varmak zorunda olduğunu savundu.

14 Şubat 2019 Perşembe 15:32
Trump'ın damadından küstah sözler! "Filistinliler bunu yapmak zorunda"

Jared Kushner'den Filistin için küstah açıklamalarda bulundu. ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı ve başdanışmanı Jared Kushner, İsrail ve Filistinliler'in, Trump'ın yakın zamanda duyuracağı barış planı üzerinde anlaşmaya varmak zorunda olduğunu söyledi. ABD Başkanı Trump'ın damadı ve başdanışmanı Jared Kushner, ABD öncülüğünde Polonya'nın başkenti Varşova'da düzenlenen "Orta Doğu'da Barış ve Güvenliğin Geleceğini Desteklemek" başlıklı konferansında konuştu.

"Filistin anlaşmaya varmak zorunda"

Kushner, İsrail ve Filistin'in, ABD Başkanı Trump tarafından İsrail'de nisan ayında düzenlenecek seçimlerin hemen ardından duyurulacak olan Orta Doğu Barış Planı üzerinde anlaşmaya varmak zorunda olduğunu söyledi.

 

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Haber Tarihi: 14 Şubat 2019 Perşembe 15:32
  1. Jared Kushner
  2. ABD Başkanı Donald Trump
  3. Filistin
  4. İsrail

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