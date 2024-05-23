Trump'ın, benim için o Gershkovich’i serbest bırakır dediği sözleri olay oldu! Gerekçelerini açıkladı

Donald Trump, sık sık övgüyle bahsettiği Rusya lideri Putin’in, “kendisi için” Rusya’da tutuklu ABD’li gazeteci Evan Gershkovich’i serbest bırakacağını savundu.

ABD’de yeniden başkan olmak için yarışan Donald Trump, Rusya’da tutuklu ABD’li gazeteci Evan Gershkovich’in bırakılması için Rusya lideri Vladimir Putin’le olan yakın ilişkisini kullanacağını söyledi.

Kendi sosyal medya platformu Truth Social’da paylaştığı mesajda Trump, 5 Kasım’da ABD Başkanı Joe Biden’ı yenilgiye uğratacağını ve sonrasında Wall Street Journal muhabiri Gershkovich’in bırakılması için Putin’le temasa geçeceğini belirtti.

Trump, “Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin bunu başkası için değilse de benim hatırım için yapar. Bir şey de ödemeyeceğiz” ifadelerini kullandı.

Kremlin sözcüsü Dimitri Peskov ise konuyla ilgili soruya, “Putin’in şu anda Trump’la bir görüşmesi yok” yanıtını verdi.

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ABD’li gazeteci Gershkovich, geçen sene mart ayında casusluk suçlamasıyla Rusya’da tutuklanmıştı. Putin, Gershkovich’in esir takası anlaşması kapsamında serbest bırakılabileceğini söylemişti.