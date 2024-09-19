Trump'ın başını yakacak film gösterimde!

İranlı yönetmen Ali Abbasi'nin merakla beklenen yeni filmi "Çırak" dünya prömiyerini geçtiğimiz mayıs ayında Cannes Film Festivali'nin Ana Yarışma seçkisinde yaptı.

Merakla beklenen film ülkemizdeki ilk gösterimini ise Ayvalık Uluslararası Film Festivali'nde gerçekleştirdi.

Genç Donald Trump'ın New Yorklu bir emlak kralı olarak yükselişini anlatan film, iğrenç sahneleriyle de dikkat çekiyor.

Amerika vizyonunun Trump'ın da yeniden aday olduğu kasım ayındaki başkanlık seçimlerinin hemen öncesinde olacağı haberleriyse ortalığı iyice alevlendirdi.

"Filmde Trump, madde bağımlısı ve tecavüzcü bir patalojik vaka olarak resmediliyor"

Sebastian Stan'in genç Trump'ı, Succession'ın yıldızı Jeremy Strong'un ise akıl hocası, avukatı ve siyasi iş bitiricisi Roy Cohn'u canlandırdığı film, onun Frankenstein misali nasıl canavara dönüşmesi ilmik ilmik işleniyor.

80'lerde geçen film, bir "başlangıç ​​hikayesi" olarak da tanımlanıyor.

Hikayemizde genç Trump'ın akıl hocası, sektörde şeytanın avukatı olarak da anılan Roy Cohn ile birlikte New York halkının sırtından geçinerek hile hurdayla kısa sürede yükselişi tüm çıplaklığıyla perdeye yansıtılıyor.

İşte 24 ayar bir Amerikanın portresi; "Her şeyi inkar et, yenilgiyi asla kabul etme"

Trump, Roy'dan kendisine miras kalan 3 kuralı hayatı boyunca kendisine miras ediniyor. Başarıya giden yolda her şeyin mübah olduğunu savunan bu anlayış, her türlü suçlamayı reddetmek, kaybedeceğini bilsen bile yenilgiyi asla kabul etmemek ve dibine kadar çamura batsan da kalın derili olmayı savunuyor.

"Yüzün portakala benziyor, çirkin ve şişmansın"

Filmde Trump'in ilk eşi Ivana'ya dairse çok çarpıcı bölümler var. Büyük aşkla evlendiği karısına zaman içinde tutkusunu yitiren genç Trump onu artık çekici bulmadığını söyleyerek aşağılıyor. Bunun üzerine kadın da kendisini yüzünün portakal benzediğini, yaşlanmaya başladığını, çirkin ve şişman olduğunu söylüyor. Bu sözler üzerine çılgına dönen Trump'ın karısına tecavüz ettiği sahneler izleyenleri şoke ediyor.

11 Ekim'de ABD'de sinemalarda gösterime girmesi planan filmin 2025 Oscar Ödülleri'nde adaylık için de destek alması bekleniyor. Trump'ın temsilcilerinin filmin gerçekleri yansıtmadığını söylemesi ise şaşırtmadı. Film vizyona girdiğinde Trump'tan bir tepki gelecek mi bekleyip göreceğiz.