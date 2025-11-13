Trump'ın başı Mossad ajanı Epstein'le dertte!

Trump cephesi, söz konusu iddiaları "siyasi bir aldatmaca" olarak nitelendirerek sert bir dille yalanladı.

İddia: "Trump Kızlardan Haberdardı"

Yayınlanan belgeler arasında, Jeffrey Epstein ile yardımcısı Ghislaine Maxwell arasındaki e-posta yazışmaları bulunuyor. 2019 tarihli olduğu öne sürülen bir e-postada, Epstein'in "Trump'ın kızlardan haberi olduğunu" ve Maxwell'e "durmasını söylediğini" yazdığı iddia ediliyor.

Nisan 2011 tarihli bir başka yazışmada ise Epstein'in, Trump'ın mağdurlardan biriyle vakit geçirdiğini öne sürdüğü belirtiliyor.

Tom Barrack ile "Beni Gülümset" Yazışması

Skandalla ilgili adı geçen bir diğer kritik isim ise Trump'ın yakın dostu ve bir dönem ABD'nin Türkiye Büyükelçiliği görevini de yürüten Tom Barrack oldu.

İddialara göre, 2016 yılındaki bir yazışmada Jeffrey Epstein, Barrack'a hem Donald Trump hem de Bill Clinton hakkında basından çok sayıda telefon aldığını yazıyor. Barrack'ın "Umarım iyisindir, görüşelim" şeklindeki nazik yanıtına Epstein'in, "Çocukla fotoğrafını gönder, beni gülümset" şeklinde bir karşılık verdiği öne sürülüyor.

Trump Cephesi: "Dikkati Dağıtma Çabası"

Eski Başkan Donald Trump, kendisine ait sosyal medya platformu Truth Social üzerinden yaptığı açıklamada, iddiaları "aldatmaca" (hoax) olarak reddetti. Trump, Demokratları, (olası bir) "hükümetin kapanması" gibi gündemdeki başarısızlıklardan dikkati dağıtmak için Epstein konusunu yeniden gündeme getirmekle suçladı.

Trump'ın kampanya sözcüsü Karoline Leavitt de yaptığı açıklamada, Demokratları "başkanı karalamak için cımbızla seçilmiş belgeleri liberal basına sızdırmakla" itham etti.

Epstein Skandalı Nedir?

ABD'li finansör Jeffrey Epstein, reşit olmayan onlarca kız çocuğuna yönelik cinsel istismar ve organize fuhuş ağı kurmakla suçlanmıştı. Yargılanma süreci devam ederken 10 Ağustos 2019'da New York'taki yüksek güvenlikli hücresinde ölü bulunmuş, ölüm nedeni resmi kayıtlara "intihar" olarak geçmişti.

Dava dosyalarında, Prens Andrew ve Bill Clinton gibi siyaset ve iş dünyasından birçok güçlü ismin adı geçiyor.