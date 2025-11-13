  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Gündem Trump'ın başı Mossad ajanı Epstein'le dertte!
Gündem

Trump'ın başı Mossad ajanı Epstein'le dertte!

Yeniakit Publisher
Cem Kaya Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

ABD'de Temsilciler Meclisi Denetim Komitesi'nde yer alan Demokrat üyeler, finansör Jeffrey Epstein skandalıyla ilgili yeni belgeler yayınladı. Kamuoyuyla paylaşılan e-postalarda, eski ABD Başkanı Donald Trump ve onun yakın dostu, eski Türkiye Büyükelçisi Tom Barrack'ın da adının geçtiği iddia edildi

Trump cephesi, söz konusu iddiaları "siyasi bir aldatmaca" olarak nitelendirerek sert bir dille yalanladı.

İddia: "Trump Kızlardan Haberdardı"

Yayınlanan belgeler arasında, Jeffrey Epstein ile yardımcısı Ghislaine Maxwell arasındaki e-posta yazışmaları bulunuyor. 2019 tarihli olduğu öne sürülen bir e-postada, Epstein'in "Trump'ın kızlardan haberi olduğunu" ve Maxwell'e "durmasını söylediğini" yazdığı iddia ediliyor.

Nisan 2011 tarihli bir başka yazışmada ise Epstein'in, Trump'ın mağdurlardan biriyle vakit geçirdiğini öne sürdüğü belirtiliyor.

Tom Barrack ile "Beni Gülümset" Yazışması

Skandalla ilgili adı geçen bir diğer kritik isim ise Trump'ın yakın dostu ve bir dönem ABD'nin Türkiye Büyükelçiliği görevini de yürüten Tom Barrack oldu.

İddialara göre, 2016 yılındaki bir yazışmada Jeffrey Epstein, Barrack'a hem Donald Trump hem de Bill Clinton hakkında basından çok sayıda telefon aldığını yazıyor. Barrack'ın "Umarım iyisindir, görüşelim" şeklindeki nazik yanıtına Epstein'in, "Çocukla fotoğrafını gönder, beni gülümset" şeklinde bir karşılık verdiği öne sürülüyor.

Trump Cephesi: "Dikkati Dağıtma Çabası"

Eski Başkan Donald Trump, kendisine ait sosyal medya platformu Truth Social üzerinden yaptığı açıklamada, iddiaları "aldatmaca" (hoax) olarak reddetti. Trump, Demokratları, (olası bir) "hükümetin kapanması" gibi gündemdeki başarısızlıklardan dikkati dağıtmak için Epstein konusunu yeniden gündeme getirmekle suçladı.

Trump'ın kampanya sözcüsü Karoline Leavitt de yaptığı açıklamada, Demokratları "başkanı karalamak için cımbızla seçilmiş belgeleri liberal basına sızdırmakla" itham etti.

Epstein Skandalı Nedir?

ABD'li finansör Jeffrey Epstein, reşit olmayan onlarca kız çocuğuna yönelik cinsel istismar ve organize fuhuş ağı kurmakla suçlanmıştı. Yargılanma süreci devam ederken 10 Ağustos 2019'da New York'taki yüksek güvenlikli hücresinde ölü bulunmuş, ölüm nedeni resmi kayıtlara "intihar" olarak geçmişti.

Dava dosyalarında, Prens Andrew ve Bill Clinton gibi siyaset ve iş dünyasından birçok güçlü ismin adı geçiyor.

Trump Hindistan’la ticaret savaşını yumuşatıyor: Gümrük vergilerinde indirim yolda
Trump Hindistan’la ticaret savaşını yumuşatıyor: Gümrük vergilerinde indirim yolda

Dünya

Trump Hindistan’la ticaret savaşını yumuşatıyor: Gümrük vergilerinde indirim yolda

Trump kayışı kopardı: Hırsız Netanyahu için af talebi!
Trump kayışı kopardı: Hırsız Netanyahu için af talebi!

Dünya

Trump kayışı kopardı: Hırsız Netanyahu için af talebi!

Trump’tan Şara’ya tuhaf soru: Senin kaç eşin var?
Trump’tan Şara’ya tuhaf soru: Senin kaç eşin var?

Dünya

Trump’tan Şara’ya tuhaf soru: Senin kaç eşin var?

Trump, mağdurlardan biriyle 'saatler geçirmiş: Epstein'e ait e-postalar gündeme damga vurdu
Trump, mağdurlardan biriyle 'saatler geçirmiş: Epstein'e ait e-postalar gündeme damga vurdu

Dünya

Trump, mağdurlardan biriyle 'saatler geçirmiş: Epstein'e ait e-postalar gündeme damga vurdu

Venezuela topraklarına saldırı iddiası! ABD'de gündemi sarsan çıkış
Venezuela topraklarına saldırı iddiası! ABD'de gündemi sarsan çıkış

Dünya

Venezuela topraklarına saldırı iddiası! ABD'de gündemi sarsan çıkış

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
7 Türk şirketi ABD’de kara listede! Suçu İHA projelerine destek
Gündem

7 Türk şirketi ABD’de kara listede! Suçu İHA projelerine destek

ABD Hazine Bakanlığı, İran’ın balistik füze ve İHA programlarını hedef aldığını öne sürerek, aralarında Türkiye’nin de bulunduğu sekiz ülked..
Ekrem'in beslediği trollere ağır darbe
Gündem

Ekrem'in beslediği trollere ağır darbe

Yolsuzluk tutuklusu CHP'nin Ekrem İmamoğlu'nun sosyal medyada trollüğünü yapan ve 'Ekrem İmamoğlu Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi resmi hesabı' ..
Bu karara Siyonistler bozulacak! Güney Kıbrıs Rum Yönetimi yasağı meclise sundu
Gündem

Bu karara Siyonistler bozulacak! Güney Kıbrıs Rum Yönetimi yasağı meclise sundu

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nde ana muhalefet partisi AKEL, üçüncü ülke vatandaşlarının mülk satın alımlarını sınırlandıran ve alımların takib..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23