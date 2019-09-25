Trump'ın azil soruşturmasına neden olan Zelenskiy görüşmesinin içeriği yayımlandı!

ABD Başkanı hakkında Kongre'deki Demokrat vekillerin azil soruşturması açmasına neden olan telefon görüşmesinin özet dökümüne göre Donald Trump, Temmuz ayında seçim zaferini kutlamak için aradığı Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'den, kendisinin 2020 ABD başkanlık seçimindeki Demokrat Partili rakibi Joe Biden'ın faaliyetleriyle ilgili inceleme başlatmasını, bunun için Adalet Bakanı William Barr ile işbirliği yapmasını istemiş.

Trump'ın araştırılmasını istediği konu ise eski Başkan Yardımcısı Joe Biden'ın oğlu Hunter'ın yönetim kurulunda bulunduğu gaz şirketine yönelik herhangi bir soruşturmayı baskı yapmak suretiyle kapattırıp kapattırmadığı...

Mart 2016'da dönemin Başkan Yardımcısı Joe Biden'ın Kiev'i ziyaret edip Başsavcı Viktor Şokin'in görevden alınmasını sağlamıştı. Mayıs 2019'da ise Şokin'den o sırada Hunter Biden'ın çalıştığı Burisma Holding'i soruşturduğu iddiası gelmişti. İddia hemen şimdiki Başsavcı Vitaliy Kasko tarafından yalanlanmıştı.

Özet döküme göre Trump, Zelenskiy'ye şunları söyledi:

"Biden'ın oğlu hakkında çok konuşuluyor, diyorlar ki Biden oğlu hakkındaki kovuşturmayı durdurmuş, işin aslını öğrenmek isteyen çok sayıda insan var. Dolayısıyla bizim adalet bakanıyla ne yapabilirsen harika olur."

"Biden kovuşturmayı durduğuna dair övünerek etrafta dolaşıyor, dolayısıyla buna bir bakabilirsen... Bana yaptığı korkunç bir şey gibi geliyor."

Bu telefon görüşmesinin öncesinde, Trump, Ukrayna'ya yaklaşık 400 milyon dolarlık Amerikan yardımının dondurulması talimatını vermişti.

Özet döküme göre Trump, Zelenskiy'e "Gaz şirketine soruşturmanın yeniden açılması amacıyla Adalet Bakanı William Barr size ulaşacak" dedi.

Ancak Adalet Bakanlığı Sözcüsü Kerri Kupec, Trump'ın Barr'dan Kiev'le temas kurmasını talep etmediğini, bakanın da soruşturma ya da herhangi başka konuda Kiev'le iletişime geçmediğini söyledi. Kupec'in açıklamasına göre Barr, Trump-Zelenskiy telefon görüşmesinden gerçekleşmesinden haftalar sonra haberdar oldu.

Haftabaşından beri BM Genel Kurulu görüşmelerine katılmakla meşgul Trump, Kongre'nin alt kanadı Temsilciler Meclisi'ndeki Demokrat Partili çoğunluğun azil soruşturması süreci başlatmasını "ABD tarihindeki tek başına en büyük cadı avı, utanç verici bir şey" diye niteledi.

ABD Başkanı, telefon görüşmesinde Zelenskiy'ye Biden hakkında soruşturma açması için baskı yaptığı suçlamalarını reddetti.

Savunma Bakanı Mark Esper de bir-iki hafta önce Ukraynalı mevkidaşıyla yaptığı telefon görüşmesinde 'Kiev'in yolsuzlukla mücadele etmesinin önemini dile getirdiğini' belirtti. Ancak Biden'la ilgili bir şey söyleyip söylemediğine açıklık getirmeyen Esper, o dönemde Trump'ın Ukrayna'ya askeri yardımı askıya almış olmasının ulusal güvenliğe tehdit oluşturup oluşturmadığı sorusunu şöyle yanıtladı:

"Bu konulara girmek istemiyorum. Pentagon'u siyasetin dışında tutmaya çalışıyorum."