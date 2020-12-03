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Dünya Trump'ın atadığı o isme Biden sıcak bakıyor
Dünya

Trump'ın atadığı o isme Biden sıcak bakıyor

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) başkanlığına seçilen Joe Biden'ın, Başkan Donald Trump'ın atadığı Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Direktörü Christopher Wray'i görevinde tutmayı planladığı söylendi.

Yeniakit Publisher
2020-12-03 05:02:00 -
Trump'ın atadığı o isme Biden sıcak bakıyor

ABD medyasında yer alan habere göre Biden, Trump'ın atadığı FBI Direktörü Wray'in yerine başka bir ismi atamayı düşünmüyor.

Biden'ın üst düzey danışmanlarından birine dayandırılan haberde, Biden yönetiminin, Trump kovmazsa mevcut FBI Direktörü Wray'i görevde tutacağı belirtildi.

ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatının (CIA) başına ise Biden'ın eski CIA Başkan Yardımcısı David Cohen'i getirebileceği konuşuluyor.

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