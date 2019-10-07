Trump'ın açıklamasına dolardan ilk tepki

Dolar/TL, Türkiye'nin Suriye operasyonuna ilişkin ABD açıklaması ardından güne sınırlı yükselişle başladı ancak işlemlerin hacim kazanmasıyla birlikte kurdaki yükseliş de hızlandı. Güne 5.71 seviyesinde başlayan Dolar/TL daha sonra 5.80 TL seviyesine yükseldi.

Dolar kuru güne sınırlı yükseliş ile başladı. Dolar/TL geçen haftaya 5.64 seviyesinin altını test ederek başlasa da jeopolitik risklere yönelik endişelerle hafta içinde 5.75’in üzerini gördü.

Piyasalar açıklamanın ardından operasyon sürecinin nasıl ilerleyeceğine ilişkin gelişmeleri ve siyasilerin olası açıklamalarını takip edecek.

Dolarda son durum

Dolar/TL bugün saat 19.55 itibarıyla 5.81'den işlem görüyor. Kurun söz konusu seviyelerdeki seyri devam ediyor.

Euro da 6,37 TL seviyesinden işlem görüyor.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump, dün akşam yaptıkları telefon görüşmesinde Suriye’nin kuzeyinde Fırat’ın doğusunu kapsayacak güvenli bölgenin kurulmasını ele alırken, Beyaz Saray Türkiye’nin operasyon için yakında harekete geçeceğini ve ABD güçlerinin burada rol almayacağını bildirdi.

Erdoğan Cumartesi günü yaptığı konuşmada ABD’nin Suriye’nin kuzeyinde “güvenli bölge” kurma çalışmalarında Türkiye’yi oyaladığını ifade ederek, Ankara’nın kısa süre içinde Suriye’nin kuzeyine operasyon düzenleyebileceği sinyalini vermişti.

Bir bankanın döviz masası yetkilisi, “ABD’nin açıklaması Türkiye’nin uzun süredir dile getirdiği Suriye’ye yönelik askeri operasyona yeşil ışık sağlarken sürecin nasıl ilerleyeceğine ilişkin bir çok soru işareti de barındırıyor. Piyasadaki tepki sınırlı ancak detaylar netleştikçe sürecin fiyatlaması her iki yöne de farklılaşabilir” dedi.

Dolar/TL geçen haftaya 5.64 seviyesinin altını test ederek başlasa da jeopolitik risklere yönelik endişelerle hafta içinde 5.75’in üzerini gördü. Enflasyonun Eylül’de tahminlerin altında kalması ardından ise TCMB’nin Ekim’de beklentilerin üzerine faiz indirimi yapabileceği endişesi TL’yi daha da baskıladı.

Beyaz Saray açıklaması

Beyaz Saray tarafından bu sabah yapılan açıklamada ise Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyine yapmayı planladığı operasyon için yakında harekete geçeceğine dikkat çekildi.

ABD’nin Suriye’de yakalanan IŞİD militanlarını geri almaları için Fransa ve Almanya başta olmak üzere Avrupa ülkelerinden talepte bulunduğu ifade edilen açıklamada, “Ancak bunu istemediler ve karşı çıktılar… Türkiye artık… geçen iki yılda bölgede yakalanan tüm IŞİD savaşçılarından sorumlu olacak” denildi.

Ankara daha önce düzenlediği iki sınır ötesi askeri operasyon ile Suriye’nin İdlib vilayetiyle olan sınırından Fırat’ın batı kıyısına kadar uzanan bölgeyi kontrolü altında tutuyor.

Ankara Fırat’ın doğu kıyısından başlayacak güvenli bölgenin YPG’den temizlenmesini ve ev sahipliği yaptığı Suriyeli mültecilerin buraya yerleştirmesini istiyor.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamada Erdoğan ve Trump’ın Kasım ayında Washington’da görüşecekleri de belirtildi.

Küresel piyasalarda ise dolar endeksi 99 seviyesinin hemen altında nispeten güçlü seyretmeye devam ediyor. İşsizliğin %3.5 ile yaklaşık 50 yılın en düşük seviyesine gerilemesi dünyanın en büyük ekonomisi olan ABD kaynaklı yavaşlama endişelerini azaltmış durumda.

Yen, basında yer alan Çinli yetkililerin ABD’nin kapsamlı ticaret anlaşmasına soğuk yaklaştıkları haberinin ardından değer kazanırken yuan değer kaybetti.

ABD-Çin ticaret müzakerelerinin bu hafta Perşembe ve Cuma günü yeniden başlaması planlanıyor. Çinli üst düzey yetkili Liu He, Perşembe ve Cuma günü Washington’da ABD Ticaret Temsilcisi Robert Lighthizer ve Hazine Bakanı Steven Mnuchin ile bira araya gelecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise bugün Sırbistan’ı ziyaret edecek. Erdoğan’ın Sırbistan’a hareketi öncesi yapacağı açıklamalar yakından takip edilecek.

Kur Eylül başından beri genel olarak 5.60-5.75 bandında seyrediyor. Bankacılar bu bandın kırılması için yurtdışı piyasalarda risk iştahında ciddi bir bozulma veya içeride olumsuz bir haber akışı olması gerektiğini belirtiyor.

Lokallerin döviz talebi de kuvvetli seyretmeye devam ediyor. TCMB güncel verilerine göre yurt içi yerleşiklerin yabancı para mevduatları 27 Eylül haftasında da yükselişini sürdürerek yaklaşık 1 milyar dolar artışla 193.7 milyar dolar ile tarihi zirveye geldi.