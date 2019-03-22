Trump'ın açıklaması sonrası Putin'den kritik karar! ABD Başkanı Trump'ın "Golan Tepeleri'nde İsrail'in hakimiyetini tanımanın zamanı geldi" açıklamasının ardından Rusya Devlet Başkanı Putin, Güvenlik Konseyi'ni topladı.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Güvenlik Konseyini topladığını söyledi. Toplantıda, Orta Doğu'daki son durumun ele alındığını belirten Peskov, "Bölgedeki dengesiz durum ve gerginliğin, çözüm süreciyle ilgili ülkelerin düşüncesiz hareket ve açıklamalarıyla kışkırtılmaması gerektiğinin altı çizildi" dedi. Trump'ın açıklamaları ABD Başkanı Donald Trump, Twitter hesabından, "52 yılın ardından ABD için, İsrail'in Golan Tepeleri üzerindeki egemenliğini tam olarak tanımanın zamanı geldi" açıklaması yapmıştı. İsrail, Suriye'ye ait Golan Tepeleri'ni 1967'den bu yana işgal altında tutuyor.

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