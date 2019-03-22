0553 313 94 23

Trump'ın açıklaması sonrası Putin'den kritik karar!

ABD Başkanı Trump'ın "Golan Tepeleri'nde İsrail'in hakimiyetini tanımanın zamanı geldi" açıklamasının ardından Rusya Devlet Başkanı Putin, Güvenlik Konseyi'ni topladı.

22 Mart 2019 Cuma 15:17
Trump'ın açıklaması sonrası Putin'den kritik karar!

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Güvenlik Konseyini topladığını söyledi.

Toplantıda, Orta Doğu'daki son durumun ele alındığını belirten Peskov, "Bölgedeki dengesiz durum ve gerginliğin, çözüm süreciyle ilgili ülkelerin düşüncesiz hareket ve açıklamalarıyla kışkırtılmaması gerektiğinin altı çizildi" dedi.

Trump'ın açıklamaları

ABD Başkanı Donald Trump, Twitter hesabından, "52 yılın ardından ABD için, İsrail'in Golan Tepeleri üzerindeki egemenliğini tam olarak tanımanın zamanı geldi" açıklaması yapmıştı.

İsrail, Suriye'ye ait Golan Tepeleri'ni 1967'den bu yana işgal altında tutuyor.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 22 Mart 2019 Cuma 15:17
  1. İsrail
  2. abd
  3. rusya
  4. Putin
  5. suriye
  6. orta doğu
  7. golan tepeleri
  8. trump
  9. Dmitriy Peskov

YORUM YAZ

  • RecepRecep28 dk önce
    Amerika israilin uydusu olmuş.daha ne beklersin.
  • selahaddin-i selahaddin-i 37 dk önce
    Ey kahhar olan Allah'ım israili Kudüsten ve ortadoğudan silecek Selahaddinler gönder ya Rab.amin
  • melih53melih5338 dk önce
    şişman trump ve kumarbaz adelson tüm dünyayı tehdite devam ediyorlar..anormal para vurdular bu twitlerden ..şişman trump twit atmadan önce hazırlık yapıyolar.milyar dolarlık vurgun yapıyorlar..tüm dünya nadelsonu izlemeli kim bu adelson .şişman trumpın damadı **ne ilgisi var..tüm dünya tehdit altında..

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Down Sendromlu Berkant hayaline kavuştu
  1. Down Sendromlu Berkant hayaline kavuştu
  2. Mehmet Sepici 60. Yıl Cumhuriyet..
  3. Yüce Karasu’da mitinge katıldı
  4. Deneyimli Kafeler her yerde
  5. Erdoğan: "AK Parti hiçbir zaman, hepsi..
  6. Aydın-İzmir otobanında trafik kazası:..
  7. SAÜ Diş Hekimliği fakültesi tanıtıldı
  8. Başkan adayı Mutlu Işıksu gençlik..
  9. Mevlüt Uysal: “Hizmet için uğraşanlar..
  10. Kahramanmaraş’ta kralların yiyeceği..
  11. Başkan Eroğlu: "Bizler esnaf..
  12. İsrail askerleri Batı Şeria'da bir..
  13. Göksel Gümüşdağ'dan Özhan Canaydın..
  14. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Milletimize..
  15. Aşık Veysel türküleri ile anıldı
  16. Malatya’da zeminler bakıma alındı
  17. Memleket hasreti ahşap ustası yaptı
  18. Tiroid bezi hastalıkları nelerdir?
  19. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(İYİ Parti..
  20. Akhisar’da uyuşturucu operasyonu
  21. Başkan Ataç deneyimli vatandaşlar ile..
  22. Bozyazı’da yaşlılar unutulmadı
  23. Atakum’un enerjisi artacak
  24. Tezgahlar istavrite kaldı
  25. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(İYİ Parti..
  26. Yahyalı’da Cumhur İttifakı Coşkusu
  27. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu seçimi..
  28. TBMM Başkanı'ndan Trump’a ilginç..
  29. Manavgat’ta zincirleme kaza
  30. Yeni Zelanda Başbakan Yardımcısı'ndan..
Kriz çıkaracak sözler: ABD bizi sattı
Kriz çıkaracak sözler: ABD bizi sattı
Sözde milliyetçi adaya Murat Bardakçı'dan tarih dersi!
Sözde milliyetçi adaya Murat Bardakçı'dan tarih dersi!
İngiliz Financial Times'tan şaşırtan tavır! 'Erdoğan Türkiye ile Batı ilişkilerini yeniden yoluna koyabilir'
İngiliz Financial Times'tan şaşırtan tavır! 'Erdoğan Türkiye ile Batı ilişkilerini yeniden yoluna koyabilir'
Binali Yıldırım'dan Kadir Topbaş ve Melih Gökçek açıklaması! 'Cumhurbaşkanı Erdoğan bırak derse...'
Binali Yıldırım'dan Kadir Topbaş ve Melih Gökçek açıklaması! 'Cumhurbaşkanı Erdoğan bırak derse...'
Kılıçdaroğlu fena çuvalladı! 'Yahu bir danışmanın da mı yok?'
Kılıçdaroğlu fena çuvalladı! 'Yahu bir danışmanın da mı yok?'

Günün Karikatürü

22 Mart 2019
Erdoğan açıklamıştı, 18 yıl sonra geri döndü! Çok önemli görev
Erdoğan açıklamıştı, 18 yıl sonra geri döndü! Çok önemli görev
ABD'den küstah F-35 açıklaması: Türkiye’yi çıkarmak gündemde
ABD'den küstah F-35 açıklaması: Türkiye’yi çıkarmak gündemde