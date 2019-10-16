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Trump’ın 3 bakan ile ilgili yaptırım kararına ilişkin Doğu Perinçek’ten açıklama!

ABD’nin Savunma Bakanı Hulusi Akar, Enerji Bakanı Fatih Dönmez ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile ilgili aldığı skandal yaptırım kararı sonrası Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

16 Ekim 2019 Çarşamba 16:17
Trump’ın 3 bakan ile ilgili yaptırım kararına ilişkin Doğu Perinçek’ten açıklama!

Barış Pınarı Harekatı sonrası tehditlerle gündeme gelen Donald Trump, Türkiye’ye yönelik skandal karara imza attı.

ABD Başkanı Donald Trump, duyurusunu yaptığı Türkiye'ye yönelik yaptırımları kapsayan başkanlık kararnamesini imzaladı. ABD Hazine Bakanlığı, yaptırımlara tabi olan üç kişinin, Savunma Bakanı Hulusi Akar, Enerji Bakanı Fatih Dönmez ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu olduğunu açıkladı. Ayrıca, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Milli Savunma Bakanlığı da yaptırım listesine alındı.

ABD’nin skandal yaptırım kararı sonrası Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

Perinçek, ‘ABD’nin yaptırım kararı aldığı Sayın Bakanlarımız Org. Hulusi Akar, Süleyman Soylu, Fatih Dönmez Türk milletinin şeref listesindedir’ İfadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 16 Ekim 2019 Çarşamba 16:17
  1. Barış Pınarı Harekatı
  2. Barış Pınarı Harekatı nedir
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  4. Savunma Bakanı Hulusi Akar
  5. Fatih Dönmez
  6. Süleyman Soylu
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