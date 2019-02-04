0553 313 94 23

Trump'ı zora sokacak hamle! Maduro, Papa'yı devreye soktu

Amerika Birleşik Devletleri'nin darbe planladığı Venezuela'da Devlet Başkanı Maduro, Papa Franciscus'a bir mektup yazarak yardım talebinde bulundu.

04 Şubat 2019 Pazartesi 20:27
Trump'ı zora sokacak hamle! Maduro, Papa'yı devreye soktu

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, birçok ülkenin, kendini "geçici devlet başkanı" ilan eden Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido'yu tanımasının ardından Papa Franciscus'ya mektup gönderdi. Maduro, mektubunda, ülkedeki siyasi krizin çözümü için Papa'dan yardım istedi.

 Maduro, daha önce de Papa'dan yardım istedi

Papa'dan daha önce de ülkedeki siyasi krizi çözmek için ara buluculuk yapmasını talep ettiğini belirten Maduro, mektubunda, diyalog sürecine katkıda bulunmak için Papa'nın elinden gelen çabayı göstermesini talep etti.

"Ben davasının hizmetindeyim"

Maduro, mektubunda, "Vatikan umarım olumlu bir cevap verir. Ben İsa'nın davasının hizmetindeyim ve bu ruh haliyle ondan kolaylaştırıcı ve diyaloğu güçlendirici bir süreç için yardım istedim." ifadelerini kullandı.

 

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 04 Şubat 2019 Pazartesi 20:27
  1. Nicolas Maduro
  2. Maduro
  3. Papa Franciscus
  4. Franciscus
  5. Venezuela

YORUM YAZ

  • LeventbayLeventbay10 dk önce
    Eyvah eyvah maduro'ya bak sen . Sen nasıl bir sosyalist parti adamısın vah vah isa an isteseydin yardım
  • Yusuf SeçmenYusuf Seçmen17 dk önce
    Bi dakka Maduro Kardeşim ; Sen İsa'nın davasının hizmetinde olduğunu söylüyorsun da , o ,Trump'ın da hizmetinde olduğu Dünya Sömürü Çetesi'nin hizmetinde. Şimdi BAE'nde ve o çetenin uşaklarıyla öpüşüyor. O uşaklar ki, senin dost ülke dediğin Türkiye'ye yapılan DARBEgirişiminde piyondu, maddi destek verdi.
  • ahmetahmet21 dk önce
    evanjelik/siyonistler sahte hristiyandir takmaz papayi... cok daralirsa her zanan yaptiklari gibi "cocuk tacizcisi sapkin papaz"haberleriyle vururlar... esasen bu siyonist urunu evanjelikler ABD deki secmen sayisini etkiledigi icin katolik, ortadoks,protestan gibi mezheplerecde karsidir..
  • Tahir YIKMAZ Tahir YIKMAZ 54 dk önce
    Bu papada ne varya bizim sarayida papa acti acilisi cenabet başkası
  • AbdullahAbdullah59 dk önce
    Papadan yardım isteyen haçlıları biz neden destekliyoruz? Adam hem de komünist partidenmiş. İşe bak.

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Mandalinanın kabuğunu sakın atmayın! Çünkü...
  1. Mandalinanın kabuğunu sakın atmayın!..
  2. Futbol: Spor Toto 1. Lig
  3. Irak Cumhurbaşkanı yeni bütçeyi..
  4. Love'dan zehir zemberek Beşiktaş..
  5. Futbol: Spor Toto Süper Lig
  6. Küba aşısı nedir? Küba aşısı kanseri..
  7. BM, Venezuela krizinde hiçbir grubun..
  8. İstanbul'un simgeleri "mavi-turuncuya"..
  9. Hariri'den yeni hükümeti..
  10. Hartum’un 4 bölgesinde yönetim..
  11. Sığınmacının sınır dışı edilmesini..
  12. Kapısını açık bırakılan pitbull dehşet..
  13. DEAŞ'lı teröristlerin yurt dışına..
  14. Ali Koç'tan Vali Yerlikaya'ya ziyaret
  15. "Kıbrıslı Türklerin siyasi eşitliği ve..
  16. Hollandalı siyasetçi, İslam karşıtı..
  17. Eski Yargıtay üyesine hapis
  18. Irak Türkmen Cephesinde görev değişimi
  19. İş adamının korkunç sonu! Muhtarlık..
  20. Gençlerbirliği maçlarını Eryaman..
Rusya'dan çok tehlikeli adım! Halüsinasyon ve baş ağrısına yol açıyor
Rusya'dan çok tehlikeli adım! Halüsinasyon ve baş ağrısına yol açıyor
'Abdullah Gül'e suikast' iddiası işinden etti! Yazılarına son verildi
'Abdullah Gül'e suikast' iddiası işinden etti! Yazılarına son verildi
Siyaset kulislerini sarsan iddia! Melih Gökçek yeniden aday olacak
Siyaset kulislerini sarsan iddia! Melih Gökçek yeniden aday olacak
AK Partili isim koltuğu MHP'li vekile bıraktı!
AK Partili isim koltuğu MHP'li vekile bıraktı!
ABD'nin kucağındaki ülkeden şok iddia: Venezuela'dan 3 ton altın satın aldık!
ABD'nin kucağındaki ülkeden şok iddia: Venezuela'dan 3 ton altın satın aldık!

Günün Karikatürü

05 Şubat 2019
Komşunun füzesi İsrail’i korkuttu! ‘Bizi yok etmeye çalışıyorlar’
Komşunun füzesi İsrail’i korkuttu! ‘Bizi yok etmeye çalışıyorlar’
El Salvador’un başına Osmanlı torunu geçiyor
El Salvador’un başına Osmanlı torunu geçiyor