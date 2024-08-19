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Dünya Trump'ı üzen anket! Demokratların adayı Harris'e destek artıyor
Dünya

Trump'ı üzen anket! Demokratların adayı Harris'e destek artıyor

Yeniakit Publisher
2024-08-19 09:58:00 -
Trump'ı üzen anket! Demokratların adayı Harris'e destek artıyor

ABD'de yapılan son ankete göre, vatandaşların yüzde 48'i Başkan Yardımcısı ve Demoratların başkan adayı Kamala Harris'i desteklerken, yüzde 41'i de rakibi Donald Trump hakkında olumlu düşünüyor.

Buna göre, Harris'i destekleyen Demokrat seçmenlerin oy oranı yüzde 83 iken, Cumhuriyetçilerin yüzde 80'i Trump'ın kazanacağı görüşünde.

Genel olarak ABD'li seçmenlerin yüzde 48'i seçimlerde Harris hakkında olumlu düşünürken, yüzde 41'i ise Trump'ı destekliyor.

KADINLAR ARASINDA HARRİS POPÜLER

Harris, kadın seçmenler arasında daha popülerken, Trump ise erkekler tarafından daha çok tercih ediliyor.

AP'nin NORC Halkla İlişkiler Merkezi ile daha önce yaptığı ankette, ABD'lilerin Trump'ı ekonomi yönetimi, Harris'i ise demokrasiye bağlılıkta iyi bulduğu belirlenmişti.
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