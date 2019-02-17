Trump'ı üzecek gelişme: Adaylıktan çekildi!

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Robert Palladino, yaptığı yazılı açıklamada, ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert'in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilciliğine adaylıktan çekilmesine ilişkin ifadelerine yer verdi.

Buna göre Nauert, BM Daimi Temsilciliği pozisyonuna kendisini aday gösterdiği için Başkan Donald Trump ve ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'ya teşekkür etti. Nauert, çekilme kararına ilişkin, "Son iki ay ailem için çok yorucu oldu. Bu sebeple ailemin yararına adaylıktan çekiliyorum." ifadesini kullandı.

Nauert, Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü olarak Trump yönetimi altında görev yapmaktan onur duyduğunu belirterek, Dışişleri Bakanlığı çalışanlarına da teşekkür etti.