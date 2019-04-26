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Trump’dan OPEC’e fiyatları düşürme çağrısı

ABD Başkanı Donald Trump, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü’ne (OPEC) petrol fiyatlarının düşmesi için çağrıda bulunduğunu açıkladı.

26 Nisan 2019 Cuma 17:59
Trump’dan OPEC’e fiyatları düşürme çağrısı

ABD Başkanı Donald Trump, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü’ne (OPEC) petrol fiyatlarının düşmesi için çağrıda bulunduğunu açıkladı.



ABD Başkanı Donald Trump, artan akar yakıt fiyatları hakkında açıklamada bulundu. Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü’ne (OPEC)petrol fiyatlarının düşmesi için çağrıda bulunduğunu belirten Trump, “Akaryakıt fiyatları düşüyor. Çünkü OPEC’e çağrıda bulundum ve onlara ‘Fiyatları düşürmek zorundasınız’ dedim. O yüzden akaryakıt fiyatları düşüyor.” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 26 Nisan 2019 Cuma 17:59
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