Trump'çılar yayınladı, Twitter engelledi! ABD'de şoke eden görüntüler
ABD'de başkan adayı Joe Biden'a toplu oy basıldığı iddiasıyla görüntüler yayınlandı. Görüntüler Trump'çılartarafından paylaşılırken Twitter tarafından engelleniyor.
Amerika'da Donald Trump ile Joe Biden arasındaki başkanlık yarışı henüz son bulmadı.
Joe Biden, zafere adım adım ilerlerken Donald Trump seçimlerde hile yapıldığını savunuyor.
Biden'a toplu oy
Ölülere oy kullandırılığını iddia eden Trump cephesinden yeni bir iddia daha geldi. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, iki kişinin bir polisin gözetimi altında Joe Biden'a toplu bir şekilde oy kullandığı görülüyor.
Twitter engelliyor
Güvenlik kameralarına yansıyan görüntüler sosyal medyada Trump destekçileri tarafından paylaşılsa da Twitter yönetimi bu görüntülerin paylaşılmasına engel getirmeye başladı.