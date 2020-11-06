Trump'çılar yayınladı, Twitter engelledi! ABD'de şoke eden görüntüler

Amerika'da Donald Trump ile Joe Biden arasındaki başkanlık yarışı henüz son bulmadı.

Joe Biden, zafere adım adım ilerlerken Donald Trump seçimlerde hile yapıldığını savunuyor.

Biden'a toplu oy

Ölülere oy kullandırılığını iddia eden Trump cephesinden yeni bir iddia daha geldi. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, iki kişinin bir polisin gözetimi altında Joe Biden'a toplu bir şekilde oy kullandığı görülüyor.

Twitter engelliyor

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntüler sosyal medyada Trump destekçileri tarafından paylaşılsa da Twitter yönetimi bu görüntülerin paylaşılmasına engel getirmeye başladı.